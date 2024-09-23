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Запад ставит Украину на первое место в дискуссиях ООН, заявил дипломат
Запад ставит Украину на первое место в дискуссиях ООН, заявил дипломат - РИА Новости, 23.09.2024
Запад ставит Украину на первое место в дискуссиях ООН, заявил дипломат
Страны Запада, несмотря на кризисы на Ближнем Востоке и в Газе, хотят поставить украинский кризис во главу угла всего, что обсуждает ООН, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T03:06
2024-09-23T03:06
2024-09-23T03:10
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ООН, 23 сен – РИА Новости. Страны Запада, несмотря на кризисы на Ближнем Востоке и в Газе, хотят поставить украинский кризис во главу угла всего, что обсуждает ООН, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский."Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН. Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке и в секторе Газа", – сказал Полянский, комментируя предстоящие общие прения в рамках высокой недели.Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня – событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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в мире, украина, оон, дмитрий полянский, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, россия
В мире, Украина, ООН, Дмитрий Полянский, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Лавров, Россия
Запад ставит Украину на первое место в дискуссиях ООН, заявил дипломат
Постпредство РФ: Западники ставят Украину на первое место во всех дискуссиях ООН