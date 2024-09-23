Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявил об ударах по 1,1 тысячи объектов "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 23.09.2024 (обновлено: 21:32 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/udar-1974315770.html
ЦАХАЛ заявил об ударах по 1,1 тысячи объектов "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявил об ударах по 1,1 тысячи объектов "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 23.09.2024
ЦАХАЛ заявил об ударах по 1,1 тысячи объектов "Хезболлы" в Ливане
Израильская армия за сутки нанесла удары по более чем 1,1 тысячи объектов шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана, заявила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:48
2024-09-23T21:32
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
бейрут
хамас
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974315181_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_1868214d2b07384b93fff3f8cd815c23.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Израильская армия за сутки нанесла удары по более чем 1,1 тысячи объектов шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана, заявила пресс-служба ЦАХАЛ."Более 1100 целей было атаковано при использовании более чем 1400 боеприпасов", — говорится в сообщении.По данным Центра экстренных ситуаций Минздрава Ливана, 356 человек, включая 24 детей, погибли с начала суток от ударов ВВС Израиля.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на прошлой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью атаки был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. Впоследствии израильские военные заявили о его ликвидации.Утверждалось, что шиитское движение планировало нападение на еврейское государство, схожее с вторжением ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибли более 1,2 тысячи граждан.Бойцы "Хезболлы" в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах.
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
https://ria.ru/20240923/peskov-1974223588.html
ливан
израиль
бейрут
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия атаки израильской авиации по пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла несколько ударов по южному пригороду Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. В соцсетях публикуют кадры последствий атаки.
2024-09-23T20:48
true
PT0M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974315181_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_114a2dd867520223876377b112200e6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бейрут, хамас, ближний восток
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Бейрут, ХАМАС, Ближний Восток
ЦАХАЛ заявил об ударах по 1,1 тысячи объектов "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявил об ударах по 1,1 тыс. объектов "Хезболлы" в Ливане за сутки

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского удара в Ливане
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского удара в Ливане
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Израильская армия за сутки нанесла удары по более чем 1,1 тысячи объектов шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.
"Более 1100 целей было атаковано при использовании более чем 1400 боеприпасов", — говорится в сообщении.
По данным Центра экстренных ситуаций Минздрава Ливана, 356 человек, включая 24 детей, погибли с начала суток от ударов ВВС Израиля.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на прошлой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
Вчера, 19:06
В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью атаки был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. Впоследствии израильские военные заявили о его ликвидации.
Утверждалось, что шиитское движение планировало нападение на еврейское государство, схожее с вторжением ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибли более 1,2 тысячи граждан.
Бойцы "Хезболлы" в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах.
Место падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день, заявили в Кремле
Вчера, 12:41
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБейрутХАМАСБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала