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ЦАХАЛ заявил об ударах по 1,1 тысячи объектов "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявил об ударах по 1,1 тысячи объектов "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 23.09.2024
ЦАХАЛ заявил об ударах по 1,1 тысячи объектов "Хезболлы" в Ливане
Израильская армия за сутки нанесла удары по более чем 1,1 тысячи объектов шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана, заявила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:48
2024-09-23T20:48
2024-09-23T21:32
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Израильская армия за сутки нанесла удары по более чем 1,1 тысячи объектов шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана, заявила пресс-служба ЦАХАЛ."Более 1100 целей было атаковано при использовании более чем 1400 боеприпасов", — говорится в сообщении.По данным Центра экстренных ситуаций Минздрава Ливана, 356 человек, включая 24 детей, погибли с начала суток от ударов ВВС Израиля.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Ситуация на Ближнем Востоке обострилась на прошлой неделе, когда 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.В минувшую пятницу, 20 сентября, ЦАХАЛ нанес авиаудар по пригороду Бейрута. Сообщалось, что целью атаки был высокопоставленный командир "Хезболлы" — глава командования спецопераций Ибрагим Акиль. Впоследствии израильские военные заявили о его ликвидации.Утверждалось, что шиитское движение планировало нападение на еврейское государство, схожее с вторжением ХАМАС 7 октября 2023 года, когда погибли более 1,2 тысячи граждан.Бойцы "Хезболлы" в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах.
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
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Последствия атаки израильской авиации по пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла несколько ударов по южному пригороду Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. В соцсетях публикуют кадры последствий атаки.
2024-09-23T20:48
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бейрут, хамас, ближний восток
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Бейрут, ХАМАС, Ближний Восток
ЦАХАЛ заявил об ударах по 1,1 тысячи объектов "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ заявил об ударах по 1,1 тыс. объектов "Хезболлы" в Ливане за сутки