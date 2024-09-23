Подполье рассказало о двух взрывах на заводе "Мотор Сич"
Подполье: в Запорожье ударили по заводу "Мотор Сич", где производят БПЛА
© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. В Запорожье нанесли удар по заводу "Мотор Сич", где производят дроны и детали для ракет РСЗО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Запорожье было два взрыва. Оба — на территории завода "Мотор Сич". Известен тем, что производит детали для ракет РСЗО и производит БПЛА в больших количествах. <...> Взрывы были с сильной и продолжительной детонацией, что позволяет предположить, что прилет — как минимум один — был в склад готовой продукции", — сказал он.
По информации координатора, на территории завода также дислоцируются более 400 украинских военных.
В ту сторону направились несколько скорых, добавил Лебедев.
О взрывах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье сообщил и телеканал "Общественное". Сейчас в области звучит сигнал воздушной тревоги.
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