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Подполье рассказало о двух взрывах на заводе "Мотор Сич" - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:42 23.09.2024 (обновлено: 22:23 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/udar-1974313916.html
Подполье рассказало о двух взрывах на заводе "Мотор Сич"
Подполье рассказало о двух взрывах на заводе "Мотор Сич" - РИА Новости, 23.09.2024
Подполье рассказало о двух взрывах на заводе "Мотор Сич"
В Запорожье нанесли удар по заводу "Мотор Сич", где производят дроны и детали для ракет РСЗО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:42
2024-09-23T22:23
запорожье
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
безопасность
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
мотор сич
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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. В Запорожье нанесли удар по заводу "Мотор Сич", где производят дроны и детали для ракет РСЗО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Запорожье было два взрыва. Оба — на территории завода "Мотор Сич". Известен тем, что производит детали для ракет РСЗО и производит БПЛА в больших количествах. &lt;...&gt; Взрывы были с сильной и продолжительной детонацией, что позволяет предположить, что прилет — как минимум один — был в склад готовой продукции", — сказал он.По информации координатора, на территории завода также дислоцируются более 400 украинских военных.В ту сторону направились несколько скорых, добавил Лебедев.О взрывах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье сообщил и телеканал "Общественное". Сейчас в области звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240923/podpole-1974319321.html
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожье, сергей лебедев, безопасность, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, мотор сич
Запорожье, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Безопасность, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Мотор Сич
Подполье рассказало о двух взрывах на заводе "Мотор Сич"

Подполье: в Запорожье ударили по заводу "Мотор Сич", где производят БПЛА

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции Украины исследует обломки
Сотрудник полиции Украины исследует обломки - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник полиции Украины исследует обломки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. В Запорожье нанесли удар по заводу "Мотор Сич", где производят дроны и детали для ракет РСЗО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В Запорожье было два взрыва. Оба — на территории завода "Мотор Сич". Известен тем, что производит детали для ракет РСЗО и производит БПЛА в больших количествах. <...> Взрывы были с сильной и продолжительной детонацией, что позволяет предположить, что прилет — как минимум один — был в склад готовой продукции", — сказал он.
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По информации координатора, на территории завода также дислоцируются более 400 украинских военных.
В ту сторону направились несколько скорых, добавил Лебедев.
О взрывах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье сообщил и телеканал "Общественное". Сейчас в области звучит сигнал воздушной тревоги.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеСергей ЛебедевБезопасностьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраинаМотор Сич
 
 
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