https://ria.ru/20240923/udar-1974313916.html

Подполье рассказало о двух взрывах на заводе "Мотор Сич"

Подполье рассказало о двух взрывах на заводе "Мотор Сич" - РИА Новости, 23.09.2024

Подполье рассказало о двух взрывах на заводе "Мотор Сич"

В Запорожье нанесли удар по заводу "Мотор Сич", где производят дроны и детали для ракет РСЗО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T20:42

2024-09-23T20:42

2024-09-23T22:23

запорожье

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

безопасность

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

мотор сич

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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. В Запорожье нанесли удар по заводу "Мотор Сич", где производят дроны и детали для ракет РСЗО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В Запорожье было два взрыва. Оба — на территории завода "Мотор Сич". Известен тем, что производит детали для ракет РСЗО и производит БПЛА в больших количествах. <...> Взрывы были с сильной и продолжительной детонацией, что позволяет предположить, что прилет — как минимум один — был в склад готовой продукции", — сказал он.По информации координатора, на территории завода также дислоцируются более 400 украинских военных.В ту сторону направились несколько скорых, добавил Лебедев.О взрывах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье сообщил и телеканал "Общественное". Сейчас в области звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240923/podpole-1974319321.html

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожье, сергей лебедев, безопасность, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, мотор сич