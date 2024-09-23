https://ria.ru/20240923/udar-1974310072.html

СМИ назвали цель ударов Израиля по Ливану

СМИ назвали цель ударов Израиля по Ливану - РИА Новости, 23.09.2024

СМИ назвали цель ударов Израиля по Ливану

Целью израильских ударов по Ливану был один из лидеров движения "Хезболлах" Али Караки, израильские чиновники не знают о его судьбе, сообщает портал Axios. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T20:16

2024-09-23T20:16

2024-09-23T20:16

в мире

израиль

ливан

бейрут

хасан насралла

хезболла

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Целью израильских ударов по Ливану был один из лидеров движения "Хезболлах" Али Караки, израильские чиновники не знают о его судьбе, сообщает портал Axios. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Несколько десятков мирных граждан получили ранения. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. "Силы обороны Израиля нанесли авиаудар по Бейруту..., его целью был командир южного фронта "Хезболлах" Али Караки", - говорится в сообщении портала, который ссылается на израильских чиновников. По словам должностных лиц из Израиля, они не знают, был ли командир убит в результате атаки. Как отмечает Axios, Али Караки - наиболее высокопоставленный военный командир движения после Фуада Шукра и Ибрагима Акиля, которые были ранее убиты израильскими силами. Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем усилилась после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Израиле в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20240923/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия атаки израильской авиации по пригороду Бейрута Израильская авиация нанесла несколько ударов по южному пригороду Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. В соцсетях публикуют кадры последствий атаки. 2024-09-23T20:16 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, бейрут, хасан насралла, хезболла, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году