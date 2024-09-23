https://ria.ru/20240923/udar-1974299764.html

Очевидцы рассказали об ударах израильской авиации по Бейруту

Очевидцы рассказали об ударах израильской авиации по Бейруту - РИА Новости, 23.09.2024

Очевидцы рассказали об ударах израильской авиации по Бейруту

Израильская авиация нанесла несколько ударов по кварталу Мади в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:58

2024-09-23T18:58

2024-09-23T19:33

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хезболла

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 23 сен — РИА Новости. Израильская авиация нанесла несколько ударов по кварталу Мади в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы."Несколько ударов нанесли по кварталу Мади в южном пригороде. Было слышно 4-5 взрывов", — сказал собеседник агентства .По данным СМИ, целью удара был один из высокопоставленных командующих "Хезболлах".

https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html

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Последствия атаки израильской авиации по пригороду Бейрута Израильская авиация нанесла несколько ударов по южному пригороду Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. В соцсетях публикуют кадры последствий атаки. 2024-09-23T18:58 true PT0M05S

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бейрут, хезболла, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году