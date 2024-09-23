https://ria.ru/20240923/udar-1974299764.html
Очевидцы рассказали об ударах израильской авиации по Бейруту
Очевидцы рассказали об ударах израильской авиации по Бейруту - РИА Новости, 23.09.2024
Очевидцы рассказали об ударах израильской авиации по Бейруту
Израильская авиация нанесла несколько ударов по кварталу Мади в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:58
2024-09-23T18:58
2024-09-23T19:33
бейрут
хезболла
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 23 сен — РИА Новости. Израильская авиация нанесла несколько ударов по кварталу Мади в южном пригороде Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы."Несколько ударов нанесли по кварталу Мади в южном пригороде. Было слышно 4-5 взрывов", — сказал собеседник агентства .По данным СМИ, целью удара был один из высокопоставленных командующих "Хезболлах".
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
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Последствия атаки израильской авиации по пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла несколько ударов по южному пригороду Бейрута, сообщили РИА Новости очевидцы. В соцсетях публикуют кадры последствий атаки.
2024-09-23T18:58
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бейрут, хезболла, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Бейрут, Хезболла, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Очевидцы рассказали об ударах израильской авиации по Бейруту
Очевидцы: израильская авиация нанесла удары по южному пригороду Бейрута