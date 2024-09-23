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Индонезия пригласила Россию участвовать в военно-морских учениях - РИА Новости, 23.09.2024
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17:03 23.09.2024 (обновлено: 17:13 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/ucheniya-1974277409.html
Индонезия пригласила Россию участвовать в военно-морских учениях
Индонезия пригласила Россию участвовать в военно-морских учениях - РИА Новости, 23.09.2024
Индонезия пригласила Россию участвовать в военно-морских учениях
Индонезия пригласила Россию поучаствовать в военно-морских учениях MNEX в 2025 году на острове Бали, сообщают Военно-морские силы Индонезии. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:03
2024-09-23T17:13
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ДЖАКАРТА, 23 сен - РИА Новости. Индонезия пригласила Россию поучаствовать в военно-морских учениях MNEX в 2025 году на острове Бали, сообщают Военно-морские силы Индонезии. По данным ведомства, помощник по оперативной работе главы штаба ВМФ Индонезии Йайан Софиян посетил Дом офицеров Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке 20 сентября. "На встрече военно-морские силы двух стран обсудили историю двусторонних отношений, которые существовали в течение длительного времени между Индонезией и Россией. В прошлом ВМС Индонезии эксплуатировали военные корабли из России… Двусторонние отношения между флотами двух стран установились давно и с течением времени улучшаются", - отметили ВМС Индонезии в Instagram*.Более того, ВМС Индонезии пригласили Россию присоединиться к Многосторонним военно-морским учениям (MNEX) 2025 года на Бали. "ВМФ России приветствует приглашение ВМС Индонезии и ВМФ России направить корабли на Бали. Есть надежда, что командующий Тихоокеанским флотом России будет присутствовать на Бали", - заявили в ВМС Индонезии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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индонезия, россия, бали, в мире
Индонезия, Россия, Бали, В мире
Индонезия пригласила Россию участвовать в военно-морских учениях

Индонезия пригласила Россию принять участие в военно-морских учениях на Бали

© Фото предоставлено министерством туризма ИндонезииВиды округа Булеленг на севере Бали
Виды округа Булеленг на севере Бали - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото предоставлено министерством туризма Индонезии
Виды округа Булеленг на севере Бали. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 23 сен - РИА Новости. Индонезия пригласила Россию поучаствовать в военно-морских учениях MNEX в 2025 году на острове Бали, сообщают Военно-морские силы Индонезии.
По данным ведомства, помощник по оперативной работе главы штаба ВМФ Индонезии Йайан Софиян посетил Дом офицеров Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке 20 сентября.
"На встрече военно-морские силы двух стран обсудили историю двусторонних отношений, которые существовали в течение длительного времени между Индонезией и Россией. В прошлом ВМС Индонезии эксплуатировали военные корабли из России… Двусторонние отношения между флотами двух стран установились давно и с течением времени улучшаются", - отметили ВМС Индонезии в Instagram*.
Более того, ВМС Индонезии пригласили Россию присоединиться к Многосторонним военно-морским учениям (MNEX) 2025 года на Бали.
"ВМФ России приветствует приглашение ВМС Индонезии и ВМФ России направить корабли на Бали. Есть надежда, что командующий Тихоокеанским флотом России будет присутствовать на Бали", - заявили в ВМС Индонезии.
Джакарта - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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