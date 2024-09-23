https://ria.ru/20240923/ucheniya-1974277409.html

Индонезия пригласила Россию участвовать в военно-морских учениях

Индонезия пригласила Россию участвовать в военно-морских учениях - РИА Новости, 23.09.2024

Индонезия пригласила Россию участвовать в военно-морских учениях

Индонезия пригласила Россию поучаствовать в военно-морских учениях MNEX в 2025 году на острове Бали, сообщают Военно-морские силы Индонезии. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:03

2024-09-23T17:03

2024-09-23T17:13

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ДЖАКАРТА, 23 сен - РИА Новости. Индонезия пригласила Россию поучаствовать в военно-морских учениях MNEX в 2025 году на острове Бали, сообщают Военно-морские силы Индонезии. По данным ведомства, помощник по оперативной работе главы штаба ВМФ Индонезии Йайан Софиян посетил Дом офицеров Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке 20 сентября. "На встрече военно-морские силы двух стран обсудили историю двусторонних отношений, которые существовали в течение длительного времени между Индонезией и Россией. В прошлом ВМС Индонезии эксплуатировали военные корабли из России… Двусторонние отношения между флотами двух стран установились давно и с течением времени улучшаются", - отметили ВМС Индонезии в Instagram*.Более того, ВМС Индонезии пригласили Россию присоединиться к Многосторонним военно-морским учениям (MNEX) 2025 года на Бали. "ВМФ России приветствует приглашение ВМС Индонезии и ВМФ России направить корабли на Бали. Есть надежда, что командующий Тихоокеанским флотом России будет присутствовать на Бали", - заявили в ВМС Индонезии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240707/indonezija-1958024207.html

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