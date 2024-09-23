https://ria.ru/20240923/ubiystvo-1974298068.html

Петербуржца, растворившего тело сожительницы в кислоте, обвинили в убийстве

Петербуржца, растворившего тело сожительницы в кислоте, обвинили в убийстве - РИА Новости, 23.09.2024

Петербуржца, растворившего тело сожительницы в кислоте, обвинили в убийстве

Петербуржцу, который растворил тело подруги в бочке с кислотой, предъявлено обвинение в убийстве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:49

2024-09-23T18:49

2024-09-23T18:49

происшествия

россия

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Петербуржцу, который растворил тело подруги в бочке с кислотой, предъявлено обвинение в убийстве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. По версии следствия, в ночь на 17 сентября пьяный мужчина, находясь в квартире на улице Балтийской, во время ссоры ударил ножом свою 21-летнюю сожительницу. От полученных травм она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело жертвы, поместил в бочку, залив кислотой, и перенес в свой автомобиль, сам же он уехал в другой город. По информации ГСУ СК, 22 сентября фигурант был задержан в Калининграде, им оказался 36-летний местный житель. "В следственном отделе по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало, что о преступлении в правоохранительные органы сообщила бывшая жена фигуранта, который признался ей в совершенном. Следователи и криминалисты СК выехали на место происшествия, где в автомобиле была обнаружена бочка. После осмотра ее специалистами на полигоне, внутри были обнаружены останки тела человека.

https://ria.ru/20240813/peterburg-1965963560.html

россия

кировский район

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происшествия, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург