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Петербуржца, растворившего тело сожительницы в кислоте, обвинили в убийстве - РИА Новости, 23.09.2024
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18:49 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/ubiystvo-1974298068.html
Петербуржца, растворившего тело сожительницы в кислоте, обвинили в убийстве
Петербуржца, растворившего тело сожительницы в кислоте, обвинили в убийстве - РИА Новости, 23.09.2024
Петербуржца, растворившего тело сожительницы в кислоте, обвинили в убийстве
Петербуржцу, который растворил тело подруги в бочке с кислотой, предъявлено обвинение в убийстве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:49
2024-09-23T18:49
происшествия
россия
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Петербуржцу, который растворил тело подруги в бочке с кислотой, предъявлено обвинение в убийстве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. По версии следствия, в ночь на 17 сентября пьяный мужчина, находясь в квартире на улице Балтийской, во время ссоры ударил ножом свою 21-летнюю сожительницу. От полученных травм она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело жертвы, поместил в бочку, залив кислотой, и перенес в свой автомобиль, сам же он уехал в другой город. По информации ГСУ СК, 22 сентября фигурант был задержан в Калининграде, им оказался 36-летний местный житель. "В следственном отделе по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало, что о преступлении в правоохранительные органы сообщила бывшая жена фигуранта, который признался ей в совершенном. Следователи и криминалисты СК выехали на место происшествия, где в автомобиле была обнаружена бочка. После осмотра ее специалистами на полигоне, внутри были обнаружены останки тела человека.
https://ria.ru/20240813/peterburg-1965963560.html
россия
кировский район
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происшествия, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург
Происшествия, Россия, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург
Петербуржца, растворившего тело сожительницы в кислоте, обвинили в убийстве

Петербуржца, растворившего тело подруги в бочке с кислотой, обвинили в убийстве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Петербуржцу, который растворил тело подруги в бочке с кислотой, предъявлено обвинение в убийстве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
По версии следствия, в ночь на 17 сентября пьяный мужчина, находясь в квартире на улице Балтийской, во время ссоры ударил ножом свою 21-летнюю сожительницу. От полученных травм она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело жертвы, поместил в бочку, залив кислотой, и перенес в свой автомобиль, сам же он уехал в другой город. По информации ГСУ СК, 22 сентября фигурант был задержан в Калининграде, им оказался 36-летний местный житель.
"В следственном отделе по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемому предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, что о преступлении в правоохранительные органы сообщила бывшая жена фигуранта, который признался ей в совершенном. Следователи и криминалисты СК выехали на место происшествия, где в автомобиле была обнаружена бочка. После осмотра ее специалистами на полигоне, внутри были обнаружены останки тела человека.
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