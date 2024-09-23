https://ria.ru/20240923/trevoga-1974325445.html

В шести областях Украины звучит воздушная тревога

В шести областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 23.09.2024

В шести областях Украины звучит воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Черниговской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T23:04

2024-09-23T23:04

2024-09-23T23:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

черкасская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Черниговской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 22.46 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Киевской области. Ранее ее объявили в Николаевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240923/vsu-1974260305.html

украина

россия

черкасская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, черкасская область, вооруженные силы украины