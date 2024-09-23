https://ria.ru/20240923/trevoga-1974325445.html
В шести областях Украины звучит воздушная тревога
В шести областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 23.09.2024
В шести областях Украины звучит воздушная тревога
Сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Черниговской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T23:04
2024-09-23T23:04
2024-09-23T23:04
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Черниговской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 22.46 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Киевской области. Ранее ее объявили в Николаевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240923/vsu-1974260305.html
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в мире, украина, россия, черкасская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Черкасская область, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины звучит воздушная тревога
В шести областях Украины, в том числе Киевской, звучит воздушная тревога