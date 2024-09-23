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По трассе М-11 "Нева" запустили движение грузовиков в беспилотном режиме - РИА Новости, 23.09.2024
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10:40 23.09.2024 (обновлено: 12:45 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/trassa-1974185689.html
По трассе М-11 "Нева" запустили движение грузовиков в беспилотном режиме
По трассе М-11 "Нева" запустили движение грузовиков в беспилотном режиме - РИА Новости, 23.09.2024
По трассе М-11 "Нева" запустили движение грузовиков в беспилотном режиме
Движение грузовиков в полностью беспилотном режиме запустили по всей автотрассе М-11 "Нева", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:40
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Движение грузовиков в полностью беспилотном режиме запустили по всей автотрассе М-11 "Нева", передает корреспондент РИА Новости."Стартовали беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 "Нева" без водителей", — сообщил Минтранс.Старт движению по видеосвязи с форума "Цифровая транспортация" дал вице-премьер Виталий Савельев.Беспилотные КамАЗы поехали по трассе "Нева" в середине июня прошлого года. Как отмечал Минтранс год спустя, с вводом в эксплуатацию обхода Твери М-11 стала полностью доступной для движения беспилотного автотранспорта. До этого момента, согласно экспериментальному правовому режиму, водитель был обязан находиться за рулем машины при въезде в город.С 19 января до конца года на трассе ввели бесплатный проезд для беспилотных грузовиков. В феврале заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов заявил, что количество таких машин планируется увеличить до 43. Как подчеркивали в Минтрансе, беспилотные грузовики, в отличие от традиционных, не подвержены ограничениям по режиму труда и отдыха, что позволяет им работать круглосуточно без перерывов. Это значительно увеличивает скорость доставки — так, время кругового рейса между Москвой и Санкт-Петербургом сократилось с трех до полутора суток.В рамках проекта грузы перевозят такие крупные компании, как "Национальный перевозчик", "Глобалтрак", "ПЭК", Х5, "Магнит", "Газпромнефть-Снабжение" и Wildberries. Предполагается, что к 2030 году общая протяженность беспилотных коридоров в России составит не менее 19,5 тысячи километров.
https://ria.ru/20240813/bespilotniki-1965840274.html
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Запуск движения грузовиков в беспилотном режиме на форуме "Цифровая транспортация"
Движение грузовиков полностью в беспилотном режиме запущено по всей трассе М-11, передает корреспондент РИА Новости. Кадры с запуска были продемонстрированы на форуме «Цифровая транспортация».
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россия, авто, москва, виталий савельев
Россия, Авто, Москва, Виталий Савельев
По трассе М-11 "Нева" запустили движение грузовиков в беспилотном режиме

По всей трассе М-11 "Нева" запустили движение грузовиков в беспилотном режиме

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Движение грузовиков в полностью беспилотном режиме запустили по всей автотрассе М-11 "Нева", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Стартовали беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 "Нева" без водителей", — сообщил Минтранс.
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Старт движению по видеосвязи с форума "Цифровая транспортация" дал вице-премьер Виталий Савельев.
Беспилотные КамАЗы поехали по трассе "Нева" в середине июня прошлого года. Как отмечал Минтранс год спустя, с вводом в эксплуатацию обхода Твери М-11 стала полностью доступной для движения беспилотного автотранспорта. До этого момента, согласно экспериментальному правовому режиму, водитель был обязан находиться за рулем машины при въезде в город.
С 19 января до конца года на трассе ввели бесплатный проезд для беспилотных грузовиков. В феврале заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов заявил, что количество таких машин планируется увеличить до 43.
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Как подчеркивали в Минтрансе, беспилотные грузовики, в отличие от традиционных, не подвержены ограничениям по режиму труда и отдыха, что позволяет им работать круглосуточно без перерывов. Это значительно увеличивает скорость доставки — так, время кругового рейса между Москвой и Санкт-Петербургом сократилось с трех до полутора суток.
В рамках проекта грузы перевозят такие крупные компании, как "Национальный перевозчик", "Глобалтрак", "ПЭК", Х5, "Магнит", "Газпромнефть-Снабжение" и Wildberries.
Предполагается, что к 2030 году общая протяженность беспилотных коридоров в России составит не менее 19,5 тысячи километров.
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