https://ria.ru/20240923/tramp-1974326453.html

Трамп заявил, что не доверяет расследованию покушения на него

Трамп заявил, что не доверяет расследованию покушения на него - РИА Новости, 23.09.2024

Трамп заявил, что не доверяет расследованию покушения на него

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет расследованию второго покушения на него. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T23:21

2024-09-23T23:21

2024-09-23T23:21

в мире

сша

флорида

пенсильвания

камала харрис

дональд трамп

фбр

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1971967778_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_072b8e3300e83536120f7113c0fd538f.jpg

ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет расследованию второго покушения на него. "Минюст Камалы Харрис, Джо Байдена и ФБР неверно и преуменьшено расследуют второе покушение на меня. Обвинения в отношении маньяка-убийцы - это легкое порицание", - говорится в распространенном заявлении Трампа. Политик подчеркнул, что правоохранители больше сосредоточены на уголовных делах против него самого, эту "одержимость подложными обвинениями" можно трактовать как конфликт интересов, мешающий правильному расследованию попытки покушения. Трамп заявил, что доверять такому расследованию "очень сложно". Как сообщалось, суд во Флориде оставил под стражей Райана Рута, которого обвиняют по делу о покушении на Трампа. Фигуранта при этом привлекают по двум статьям о незаконном обороте оружия: он не мог владеть таковым, поскольку у него есть судимости. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.

https://ria.ru/20240923/tramp-1974295522.html

сша

флорида

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, флорида, пенсильвания, камала харрис, дональд трамп, фбр, джо байден