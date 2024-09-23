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Трамп заявил, что не доверяет расследованию покушения на него - РИА Новости, 23.09.2024
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23:21 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/tramp-1974326453.html
Трамп заявил, что не доверяет расследованию покушения на него
Трамп заявил, что не доверяет расследованию покушения на него - РИА Новости, 23.09.2024
Трамп заявил, что не доверяет расследованию покушения на него
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет расследованию второго покушения на него. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T23:21
2024-09-23T23:21
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет расследованию второго покушения на него. "Минюст Камалы Харрис, Джо Байдена и ФБР неверно и преуменьшено расследуют второе покушение на меня. Обвинения в отношении маньяка-убийцы - это легкое порицание", - говорится в распространенном заявлении Трампа. Политик подчеркнул, что правоохранители больше сосредоточены на уголовных делах против него самого, эту "одержимость подложными обвинениями" можно трактовать как конфликт интересов, мешающий правильному расследованию попытки покушения. Трамп заявил, что доверять такому расследованию "очень сложно". Как сообщалось, суд во Флориде оставил под стражей Райана Рута, которого обвиняют по делу о покушении на Трампа. Фигуранта при этом привлекают по двум статьям о незаконном обороте оружия: он не мог владеть таковым, поскольку у него есть судимости. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
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в мире, сша, флорида, пенсильвания, камала харрис, дональд трамп, фбр, джо байден
В мире, США, Флорида, Пенсильвания, Камала Харрис, Дональд Трамп, ФБР, Джо Байден
Трамп заявил, что не доверяет расследованию покушения на него

Трамп заявил, что не доверяет расследованию второго покушения на него

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет расследованию второго покушения на него.
«
"Минюст Камалы Харрис, Джо Байдена и ФБР неверно и преуменьшено расследуют второе покушение на меня. Обвинения в отношении маньяка-убийцы - это легкое порицание", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
Политик подчеркнул, что правоохранители больше сосредоточены на уголовных делах против него самого, эту "одержимость подложными обвинениями" можно трактовать как конфликт интересов, мешающий правильному расследованию попытки покушения. Трамп заявил, что доверять такому расследованию "очень сложно".
Как сообщалось, суд во Флориде оставил под стражей Райана Рута, которого обвиняют по делу о покушении на Трампа. Фигуранта при этом привлекают по двум статьям о незаконном обороте оружия: он не мог владеть таковым, поскольку у него есть судимости.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа оставил записку задолго до преступления
Вчера, 18:30
 
В миреСШАФлоридаПенсильванияКамала ХаррисДональд ТрампФБРДжо Байден
 
 
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