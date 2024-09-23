https://ria.ru/20240923/tramp-1974319895.html
Суд отказался выпустить под залог обвиняемого в покушении на Трампа
Суд отказался выпустить под залог обвиняемого в покушении на Трампа - РИА Новости, 23.09.2024
Суд отказался выпустить под залог обвиняемого в покушении на Трампа
Суд во Флориде отказался выпустить под залог Райана Раута по делу о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNBC News. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T21:45
2024-09-23T21:45
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Суд во Флориде отказался выпустить под залог Райана Раута по делу о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNBC News. "Судья решил, что Раута следует содержать под стражей на период разбирательства", - говорится в сообщении. Таким образом фигуранту отказали в освобождении под залог, отмечает телеканал. Как следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости документов прокуратуры, Раут за несколько месяцев до попытки атаки на Трампа оставил коробку с вещами у своего знакомого, в ней была обнаружена записка с текстом о покушении. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
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в мире, сша, дональд трамп, повторное покушение на трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Повторное покушение на Трампа
Суд отказался выпустить под залог обвиняемого в покушении на Трампа
CNBC News: суд не выпустил под залог обвиняемого во втором покушении на Трампа
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости.
Суд во Флориде отказался выпустить под залог Райана Раута по делу о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNBC News
.
"Судья решил, что Раута следует содержать под стражей на период разбирательства", - говорится в сообщении.
Таким образом фигуранту отказали в освобождении под залог, отмечает телеканал.
Как следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости документов прокуратуры, Раут за несколько месяцев до попытки атаки на Трампа оставил коробку с вещами у своего знакомого, в ней была обнаружена записка с текстом о покушении.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.