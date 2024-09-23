Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался выпустить под залог обвиняемого в покушении на Трампа - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/tramp-1974319895.html
Суд отказался выпустить под залог обвиняемого в покушении на Трампа
Суд отказался выпустить под залог обвиняемого в покушении на Трампа - РИА Новости, 23.09.2024
Суд отказался выпустить под залог обвиняемого в покушении на Трампа
Суд во Флориде отказался выпустить под залог Райана Раута по делу о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNBC News. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T21:45
2024-09-23T21:45
в мире
сша
дональд трамп
повторное покушение на трампа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973044118_0:26:1201:701_1920x0_80_0_0_29b7ac06b5db645f0809e4db0de28dc3.jpg
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Суд во Флориде отказался выпустить под залог Райана Раута по делу о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNBC News. "Судья решил, что Раута следует содержать под стражей на период разбирательства", - говорится в сообщении. Таким образом фигуранту отказали в освобождении под залог, отмечает телеканал. Как следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости документов прокуратуры, Раут за несколько месяцев до попытки атаки на Трампа оставил коробку с вещами у своего знакомого, в ней была обнаружена записка с текстом о покушении. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
https://ria.ru/20240923/tramp-1974295522.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973044118_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_93ceb6e19fe00c577a60f74882e98c1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, повторное покушение на трампа
В мире, США, Дональд Трамп, Повторное покушение на Трампа
Суд отказался выпустить под залог обвиняемого в покушении на Трампа

CNBC News: суд не выпустил под залог обвиняемого во втором покушении на Трампа

© Фото : страница Райана Раута в соцсетиРайан Уэсли Раут
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : страница Райана Раута в соцсети
Райан Уэсли Раут. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Суд во Флориде отказался выпустить под залог Райана Раута по делу о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNBC News.
"Судья решил, что Раута следует содержать под стражей на период разбирательства", - говорится в сообщении.
Таким образом фигуранту отказали в освобождении под залог, отмечает телеканал.
Как следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости документов прокуратуры, Раут за несколько месяцев до попытки атаки на Трампа оставил коробку с вещами у своего знакомого, в ней была обнаружена записка с текстом о покушении.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа оставил записку задолго до преступления
Вчера, 18:30
 
В миреСШАДональд ТрампПовторное покушение на Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала