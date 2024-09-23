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Подозреваемый в покушении на Трампа оставил записку задолго до преступления - РИА Новости, 23.09.2024
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18:30 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/tramp-1974295522.html
Подозреваемый в покушении на Трампа оставил записку задолго до преступления
Подозреваемый в покушении на Трампа оставил записку задолго до преступления - РИА Новости, 23.09.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа оставил записку задолго до преступления
Райан Уэсли Раут, подозреваемый во втором покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, за несколько месяцев до совершения атаки оставил коробку с вещами РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:30
2024-09-23T18:30
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Райан Уэсли Раут, подозреваемый во втором покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, за несколько месяцев до совершения атаки оставил коробку с вещами у своего знакомого, в ней была обнаружена записка с текстом о попытке покушения, следует из документов прокуратуры в распоряжении РИА Новости. "В одном рукописном письме, адресованном "миру", среди прочего говорилось: "Это было покушением на Дональда Трампа, но я подвел вас. Я старался изо всех сил и приложил всю смелость, на которую был способен. Теперь вам решать, закончить ли дело; и я предложу 150 000 долларов тому, кто сможет закончить это дело"", - следует из обращения в адрес суда прокуратуры Палм-Бич, Флорида, где была совершена вторая попытка покушения. Отмечается, что свидетель, которому Раут оставил коробку, обратился в правоохранительные органы 18 сентября, после того как на фоне новостей решил вскрыть коробку и осмотреть содержимое. Помимо письма, в ней также были обнаружены боеприпасы и четыре телефона. ФБР также ознакомились с самиздатом Раута под названием "Война на Украине, которую не выиграть", в которой подозреваемый описал свои попытки присоединиться к ВСУ. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
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в мире, дональд трамп, повторное покушение на трампа, сша
В мире, Дональд Трамп, Повторное покушение на Трампа, США
Подозреваемый в покушении на Трампа оставил записку задолго до преступления

Прокуратура нашла записку покушавшегося на Трампа в коробке у его знакомого

© Фото : соцсетиРайан Уэсли Раут
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : соцсети
Райан Уэсли Раут . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Райан Уэсли Раут, подозреваемый во втором покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, за несколько месяцев до совершения атаки оставил коробку с вещами у своего знакомого, в ней была обнаружена записка с текстом о попытке покушения, следует из документов прокуратуры в распоряжении РИА Новости.
"В одном рукописном письме, адресованном "миру", среди прочего говорилось: "Это было покушением на Дональда Трампа, но я подвел вас. Я старался изо всех сил и приложил всю смелость, на которую был способен. Теперь вам решать, закончить ли дело; и я предложу 150 000 долларов тому, кто сможет закончить это дело"", - следует из обращения в адрес суда прокуратуры Палм-Бич, Флорида, где была совершена вторая попытка покушения.
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Отмечается, что свидетель, которому Раут оставил коробку, обратился в правоохранительные органы 18 сентября, после того как на фоне новостей решил вскрыть коробку и осмотреть содержимое.
Помимо письма, в ней также были обнаружены боеприпасы и четыре телефона. ФБР также ознакомились с самиздатом Раута под названием "Война на Украине, которую не выиграть", в которой подозреваемый описал свои попытки присоединиться к ВСУ.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
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В миреДональд ТрампПовторное покушение на ТрампаСША
 
 
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