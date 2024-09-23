Трамп заявил, что Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну
Трамп: Харрис не может представлять США в деле остановки третьей мировой войны
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший глава Белого дома Дональд Трамп считает, что его соперница на выборах Камала Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Камала <...> не способна ответить даже на простейший вопрос. Это безумие! Если она этого не может, то как она может представлять США в деле остановки третьей мировой войны? Ответ прост: она не может!" — уверен Трамп.
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В середине сентября экс-президент, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе, заявил, что в случае победы Харрис на выборах США грозит военный конфликт с Россией. Он также утверждал, что кандидат от Демпартии хочет вернуть призыв американцев в армию.
При этом Трамп не раз говорил, что в случае своего возвращения в Белый дом сможет остановить боевые действия на Украине в 24 часа. По словам его соратника, кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса, план Трампа предусматривает демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и предоставление Москве гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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