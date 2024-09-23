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Трамп заявил, что Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну - РИА Новости, 23.09.2024
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08:53 23.09.2024 (обновлено: 11:43 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/tramp-1974166944.html
Трамп заявил, что Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну
Трамп заявил, что Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну - РИА Новости, 23.09.2024
Трамп заявил, что Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну
Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший глава Белого дома Дональд Трамп считает, что его соперница на выборах Камала Харрис не сможет... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T08:53
2024-09-23T11:43
в мире
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший глава Белого дома Дональд Трамп считает, что его соперница на выборах Камала Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну. Об этом он написал в соцсети Truth Social."Камала &lt;...&gt; не способна ответить даже на простейший вопрос. Это безумие! Если она этого не может, то как она может представлять США в деле остановки третьей мировой войны? Ответ прост: она не может!" — уверен Трамп.В середине сентября экс-президент, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе, заявил, что в случае победы Харрис на выборах США грозит военный конфликт с Россией. Он также утверждал, что кандидат от Демпартии хочет вернуть призыв американцев в армию. При этом Трамп не раз говорил, что в случае своего возвращения в Белый дом сможет остановить боевые действия на Украине в 24 часа. По словам его соратника, кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса, план Трампа предусматривает демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и предоставление Москве гарантий того, что Украина не вступит в НАТО. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240922/trump-1974132487.html
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в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, камала харрис, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Камала Харрис, НАТО, Выборы президента США — 2024
Трамп заявил, что Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну

Трамп: Харрис не может представлять США в деле остановки третьей мировой войны

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший глава Белого дома Дональд Трамп считает, что его соперница на выборах Камала Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Камала <...> не способна ответить даже на простейший вопрос. Это безумие! Если она этого не может, то как она может представлять США в деле остановки третьей мировой войны? Ответ прост: она не может!" — уверен Трамп.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Трамп сделал заявление на случай проигрыша в выборах президента США
22 сентября, 20:49
В середине сентября экс-президент, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе, заявил, что в случае победы Харрис на выборах США грозит военный конфликт с Россией. Он также утверждал, что кандидат от Демпартии хочет вернуть призыв американцев в армию.
При этом Трамп не раз говорил, что в случае своего возвращения в Белый дом сможет остановить боевые действия на Украине в 24 часа. По словам его соратника, кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса, план Трампа предусматривает демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и предоставление Москве гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Вице-президент США, кандидат в президенты Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
"Демократы волнуются". В США заподозрили у Харрис странный синдром
20 сентября, 06:29
 
В миреСШАРоссияМоскваДональд ТрампКамала ХаррисНАТОВыборы президента США — 2024
 
 
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