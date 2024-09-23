https://ria.ru/20240923/toropets-1974238235.html

Губернатор Тверской области на этой неделе будет работать в Торопце

Губернатор Тверской области на этой неделе будет работать в Торопце - РИА Новости, 23.09.2024

Губернатор Тверской области на этой неделе будет работать в Торопце

Работа правительства Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей на этой неделе будет организована в Торопце, где сейчас продолжается ликвидация... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:55

2024-09-23T13:55

2024-09-23T13:56

тверская область

торопец

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974237320_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_e84565ed0ed770d2ac6d5509b96b163f.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Работа правительства Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей на этой неделе будет организована в Торопце, где сейчас продолжается ликвидация последствий атаки БПЛА, сообщает пресс-служба регионального правительства. Для оказания оперативной помощи муниципальному образованию по решению главы региона здесь организована работа всех региональных министерств правительства Тверской области по профильным направлениям. В ежедневном режиме в Торопце будут вестись заседания оперативного штаба, будет организован прием граждан руководством профильных министерств правительства как в администрации Торопецкого муниципального округа, так и в выездном формате. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы и продолжается сбор заявок от жителей муниципалитета на проведение ремонтных работ в домах, которые пострадали в результате отражения атаки БПЛА. Ведется подомовой обход силами специально организованных комиссий. На объектах социальной сферы также производятся ремонтные работы.

https://ria.ru/20240912/pomosch-1972321959.html

торопец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

торопец, игорь руденя