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Губернатор Тверской области на этой неделе будет работать в Торопце - РИА Новости, 23.09.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:55 23.09.2024 (обновлено: 13:56 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/toropets-1974238235.html
Губернатор Тверской области на этой неделе будет работать в Торопце
Губернатор Тверской области на этой неделе будет работать в Торопце - РИА Новости, 23.09.2024
Губернатор Тверской области на этой неделе будет работать в Торопце
Работа правительства Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей на этой неделе будет организована в Торопце, где сейчас продолжается ликвидация... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:55
2024-09-23T13:56
тверская область
торопец
игорь руденя
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Работа правительства Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей на этой неделе будет организована в Торопце, где сейчас продолжается ликвидация последствий атаки БПЛА, сообщает пресс-служба регионального правительства. Для оказания оперативной помощи муниципальному образованию по решению главы региона здесь организована работа всех региональных министерств правительства Тверской области по профильным направлениям. В ежедневном режиме в Торопце будут вестись заседания оперативного штаба, будет организован прием граждан руководством профильных министерств правительства как в администрации Торопецкого муниципального округа, так и в выездном формате. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы и продолжается сбор заявок от жителей муниципалитета на проведение ремонтных работ в домах, которые пострадали в результате отражения атаки БПЛА. Ведется подомовой обход силами специально организованных комиссий. На объектах социальной сферы также производятся ремонтные работы.
https://ria.ru/20240912/pomosch-1972321959.html
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торопец, игорь руденя
Тверская область, Торопец, Игорь Руденя

Губернатор Тверской области на этой неделе будет работать в Торопце

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области на этой неделе будет работать в Торопце
Губернатор Тверской области на этой неделе будет работать в Торопце - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области на этой неделе будет работать в Торопце
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Работа правительства Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей на этой неделе будет организована в Торопце, где сейчас продолжается ликвидация последствий атаки БПЛА, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Для оказания оперативной помощи муниципальному образованию по решению главы региона здесь организована работа всех региональных министерств правительства Тверской области по профильным направлениям.
В ежедневном режиме в Торопце будут вестись заседания оперативного штаба, будет организован прием граждан руководством профильных министерств правительства как в администрации Торопецкого муниципального округа, так и в выездном формате.
В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы и продолжается сбор заявок от жителей муниципалитета на проведение ремонтных работ в домах, которые пострадали в результате отражения атаки БПЛА. Ведется подомовой обход силами специально организованных комиссий. На объектах социальной сферы также производятся ремонтные работы.
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