https://ria.ru/20240923/tikhoretsk-1974186451.html
Кондратьев рассказал о ситуации в Тихорецком районе
Кондратьев рассказал о ситуации в Тихорецком районе - РИА Новости, 23.09.2024
Кондратьев рассказал о ситуации в Тихорецком районе
Спасатели МЧС и ликвидировали все возгорания в Тихорецком районе, которые произошли после падения украинских беспилотников, сообщил губернатор Кубани Вениамин... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:43
2024-09-23T10:43
2024-09-23T18:57
специальная военная операция на украине
происшествия
тихорецкий район
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 23 сен — РИА Новости. Спасатели МЧС и ликвидировали все возгорания в Тихорецком районе, которые произошли после падения украинских беспилотников, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале."Жители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома. Спецслужбы завершили работу по проверке территории. А сотрудники МЧС ликвидировали все возгорания — были задействованы 59 человек личного состава и 16 единиц техники", — написал он.
тихорецкий район
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района
Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района
2024-09-23T10:43
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тихорецкий район, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тихорецкий район, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кондратьев рассказал о ситуации в Тихорецком районе
Кондратьев: возгорания в Тихорецком районе потушили, жители возвращаются домой