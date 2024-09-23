https://ria.ru/20240923/tikhoretsk-1974186451.html

Кондратьев рассказал о ситуации в Тихорецком районе

Кондратьев рассказал о ситуации в Тихорецком районе - РИА Новости, 23.09.2024

Кондратьев рассказал о ситуации в Тихорецком районе

Спасатели МЧС и ликвидировали все возгорания в Тихорецком районе, которые произошли после падения украинских беспилотников, сообщил губернатор Кубани Вениамин... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:43

2024-09-23T10:43

2024-09-23T18:57

специальная военная операция на украине

происшествия

тихорецкий район

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 23 сен — РИА Новости. Спасатели МЧС и ликвидировали все возгорания в Тихорецком районе, которые произошли после падения украинских беспилотников, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале."Жители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома. Спецслужбы завершили работу по проверке территории. А сотрудники МЧС ликвидировали все возгорания — были задействованы 59 человек личного состава и 16 единиц техники", — написал он.

тихорецкий район

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Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района 2024-09-23T10:43 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тихорецкий район, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео