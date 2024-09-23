Рейтинг@Mail.ru
Кондратьев рассказал о ситуации в Тихорецком районе - РИА Новости, 23.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:43 23.09.2024 (обновлено: 18:57 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/tikhoretsk-1974186451.html
Кондратьев рассказал о ситуации в Тихорецком районе
Кондратьев рассказал о ситуации в Тихорецком районе - РИА Новости, 23.09.2024
Кондратьев рассказал о ситуации в Тихорецком районе
Спасатели МЧС и ликвидировали все возгорания в Тихорецком районе, которые произошли после падения украинских беспилотников, сообщил губернатор Кубани Вениамин... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:43
2024-09-23T18:57
специальная военная операция на украине
происшествия
тихорецкий район
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974186647_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_029de3320d3b9ba3e032907a6ece8243.jpg
СОЧИ, 23 сен — РИА Новости. Спасатели МЧС и ликвидировали все возгорания в Тихорецком районе, которые произошли после падения украинских беспилотников, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале."Жители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома. Спецслужбы завершили работу по проверке территории. А сотрудники МЧС ликвидировали все возгорания — были задействованы 59 человек личного состава и 16 единиц техники", — написал он.
тихорецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района
Кадры из ПВР для эвакуированных жителей Тихорецкого района
2024-09-23T10:43
true
PT0M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974186647_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_003f6d75bab58da16bb6a856bbefcf91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тихорецкий район, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тихорецкий район, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кондратьев рассказал о ситуации в Тихорецком районе
СОЧИ, 23 сен — РИА Новости. Спасатели МЧС и ликвидировали все возгорания в Тихорецком районе, которые произошли после падения украинских беспилотников, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
2024-09-23T10:43
true
PT0M54S
Кондратьев рассказал о ситуации в Тихорецком районе

Кондратьев: возгорания в Тихорецком районе потушили, жители возвращаются домой

© Фото : пресс-служба губернатора Краснодарского краяЖители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома
Жители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Краснодарского края
Жители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 23 сен — РИА Новости. Спасатели МЧС и ликвидировали все возгорания в Тихорецком районе, которые произошли после падения украинских беспилотников, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
"Жители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома. Спецслужбы завершили работу по проверке территории. А сотрудники МЧС ликвидировали все возгорания — были задействованы 59 человек личного состава и 16 единиц техники", — написал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТихорецкий районВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала