https://ria.ru/20240923/tihoretsk-1974187709.html

Все ограничения на въезд в Тихорецк сняли

Все ограничения на въезд в Тихорецк сняли - РИА Новости, 23.09.2024

Все ограничения на въезд в Тихорецк сняли

Все ограничения на въезд в Тихорецк, введенные из-за падения украинских бесплотников, сняты, движение открыто, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:53

2024-09-23T10:53

2024-09-23T10:53

специальная военная операция на украине

происшествия

тихорецк

тихорецкий район

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974094315_0:45:1122:676_1920x0_80_0_0_8c8d52393d79ed30052d858ec07374d1.jpg

СОЧИ, 23 сен – РИА Новости. Все ограничения на въезд в Тихорецк, введенные из-за падения украинских бесплотников, сняты, движение открыто, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. "Все ограничения на въезд в Тихорецк сняты, движение открыто. Сегодня все школы и детские сады в городе будут работать в обычном режиме", - написал Кондратьев. Однако в станице Новорождественской школа №8 пока будет работать дистанционно, детский сад поселка Каменного закрыт. "Детей временно распределят в другие детсады района", - отметил Кондратьев. В субботу Кондратьев заявил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводилась временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернули пункт временного размещения. На месте ЧП ввели локальный режим ЧС. Также для удобства эвакуированных перевели из ПВР в гостиницы.

https://ria.ru/20240923/tikhoretsk-1974186451.html

тихорецк

тихорецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тихорецк, тихорецкий район, вениамин кондратьев