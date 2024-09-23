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Все ограничения на въезд в Тихорецк сняли - РИА Новости, 23.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/tihoretsk-1974187709.html
Все ограничения на въезд в Тихорецк сняли
Все ограничения на въезд в Тихорецк сняли - РИА Новости, 23.09.2024
Все ограничения на въезд в Тихорецк сняли
Все ограничения на въезд в Тихорецк, введенные из-за падения украинских бесплотников, сняты, движение открыто, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:53
2024-09-23T10:53
специальная военная операция на украине
происшествия
тихорецк
тихорецкий район
вениамин кондратьев
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СОЧИ, 23 сен – РИА Новости. Все ограничения на въезд в Тихорецк, введенные из-за падения украинских бесплотников, сняты, движение открыто, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. "Все ограничения на въезд в Тихорецк сняты, движение открыто. Сегодня все школы и детские сады в городе будут работать в обычном режиме", - написал Кондратьев. Однако в станице Новорождественской школа №8 пока будет работать дистанционно, детский сад поселка Каменного закрыт. "Детей временно распределят в другие детсады района", - отметил Кондратьев. В субботу Кондратьев заявил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводилась временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернули пункт временного размещения. На месте ЧП ввели локальный режим ЧС. Также для удобства эвакуированных перевели из ПВР в гостиницы.
https://ria.ru/20240923/tikhoretsk-1974186451.html
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происшествия, тихорецк, тихорецкий район, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тихорецк, Тихорецкий район, Вениамин Кондратьев
Все ограничения на въезд в Тихорецк сняли

Губернатор Кондратьев: все ограничения на въезд в Тихорецк сняты

© Фото : Официальный сайт администрации муниципального образования Тихорецкий районТихорецк
Тихорецк - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Официальный сайт администрации муниципального образования Тихорецкий район
Тихорецк. Архивное фото
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СОЧИ, 23 сен – РИА Новости. Все ограничения на въезд в Тихорецк, введенные из-за падения украинских бесплотников, сняты, движение открыто, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«
"Все ограничения на въезд в Тихорецк сняты, движение открыто. Сегодня все школы и детские сады в городе будут работать в обычном режиме", - написал Кондратьев.
Однако в станице Новорождественской школа №8 пока будет работать дистанционно, детский сад поселка Каменного закрыт. "Детей временно распределят в другие детсады района", - отметил Кондратьев.
В субботу Кондратьев заявил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводилась временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернули пункт временного размещения. На месте ЧП ввели локальный режим ЧС. Также для удобства эвакуированных перевели из ПВР в гостиницы.
Жители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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Вчера, 10:43
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТихорецкТихорецкий районВениамин Кондратьев
 
 
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