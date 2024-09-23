https://ria.ru/20240923/tihoretsk-1974187709.html
Все ограничения на въезд в Тихорецк сняли
Все ограничения на въезд в Тихорецк сняли - РИА Новости, 23.09.2024
Все ограничения на въезд в Тихорецк сняли
Все ограничения на въезд в Тихорецк, введенные из-за падения украинских бесплотников, сняты, движение открыто, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:53
2024-09-23T10:53
2024-09-23T10:53
специальная военная операция на украине
происшествия
тихорецк
тихорецкий район
вениамин кондратьев
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СОЧИ, 23 сен – РИА Новости. Все ограничения на въезд в Тихорецк, введенные из-за падения украинских бесплотников, сняты, движение открыто, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. "Все ограничения на въезд в Тихорецк сняты, движение открыто. Сегодня все школы и детские сады в городе будут работать в обычном режиме", - написал Кондратьев. Однако в станице Новорождественской школа №8 пока будет работать дистанционно, детский сад поселка Каменного закрыт. "Детей временно распределят в другие детсады района", - отметил Кондратьев. В субботу Кондратьев заявил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводилась временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернули пункт временного размещения. На месте ЧП ввели локальный режим ЧС. Также для удобства эвакуированных перевели из ПВР в гостиницы.
https://ria.ru/20240923/tikhoretsk-1974186451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тихорецк, тихорецкий район, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тихорецк, Тихорецкий район, Вениамин Кондратьев
Все ограничения на въезд в Тихорецк сняли
Губернатор Кондратьев: все ограничения на въезд в Тихорецк сняты