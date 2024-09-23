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Сальдо рассказал детали теракта, где пострадал главврач больницы в Алешках - РИА Новости, 23.09.2024
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21:50 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/terakt-1974320307.html
Сальдо рассказал детали теракта, где пострадал главврач больницы в Алешках
Сальдо рассказал детали теракта, где пострадал главврач больницы в Алешках - РИА Новости, 23.09.2024
Сальдо рассказал детали теракта, где пострадал главврач больницы в Алешках
В результате организованного теракта в отношении главного врача Алешкинской райбольницы Херсонской области погибла супруга доктора, сам главврач и его водитель... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T21:50
2024-09-23T21:50
херсонская область
владимир сальдо
андрей алексеенко
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. В результате организованного теракта в отношении главного врача Алешкинской райбольницы Херсонской области погибла супруга доктора, сам главврач и его водитель ранены, сообщил губернатор области Владимир Сальдо. Теракт был совершен в отношении семьи главврача больницы в Алешках Херсонской области, погибла жена главврача, сам он выжил, сообщил ранее глава правительства региона Андрей Алексеенко. "Сегодня украинские нацисты совершили гнусный террористический акт против семьи и близкого окружения главврача прифронтовой Алешкинской райбольницы доктора Владимира Ивановича Харлана. К большому горю, в результате этого отвратительного преступления погибла жена Владимира Ивановича — Ольга Ивановна. Сам доктор и его водитель были ранены" , - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Он передал самые искренние соболезнования доктору, пообещав, что власти сделают всё, что от них зависит, чтобы помочь и облегчить боль, и найти и покарать преступников – исполнителей и заказчиков убийства.
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херсонская область , владимир сальдо, андрей алексеенко, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Андрей Алексеенко, Происшествия
Сальдо рассказал детали теракта, где пострадал главврач больницы в Алешках

Сальдо: при теракте в больнице в Херсонской области погибла жена главврача

© Фото : администрация Алешкинского муниципального округаЗдание центральной районной больницы в Алешках
Здание центральной районной больницы в Алешках - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : администрация Алешкинского муниципального округа
Здание центральной районной больницы в Алешках. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. В результате организованного теракта в отношении главного врача Алешкинской райбольницы Херсонской области погибла супруга доктора, сам главврач и его водитель ранены, сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
Теракт был совершен в отношении семьи главврача больницы в Алешках Херсонской области, погибла жена главврача, сам он выжил, сообщил ранее глава правительства региона Андрей Алексеенко.
© RTВладимир Харлан
Владимир Харлан - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© RT
Владимир Харлан. Архивное фото
"Сегодня украинские нацисты совершили гнусный террористический акт против семьи и близкого окружения главврача прифронтовой Алешкинской райбольницы доктора Владимира Ивановича Харлана. К большому горю, в результате этого отвратительного преступления погибла жена Владимира Ивановича — Ольга Ивановна. Сам доктор и его водитель были ранены" , - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он передал самые искренние соболезнования доктору, пообещав, что власти сделают всё, что от них зависит, чтобы помочь и облегчить боль, и найти и покарать преступников – исполнителей и заказчиков убийства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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12 сентября, 16:29
 
Херсонская областьВладимир СальдоАндрей АлексеенкоПроисшествия
 
 
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