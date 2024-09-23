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ВСУ применили дрон при теракте против главврача больницы в Алешках
ВСУ применили дрон при теракте против главврача больницы в Алешках - РИА Новости, 23.09.2024
ВСУ применили дрон при теракте против главврача больницы в Алешках
Подрыв автомобиля главного врача Алешкинской больницы в Херсонской области был совершен с помощью прицельного сброса боеприпаса с украинского БПЛА, сообщили РИА РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T21:03
2024-09-23T21:03
2024-09-23T21:04
специальная военная операция на украине
херсонская область
андрей алексеенко
вооруженные силы украины
россия
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ГЕНИЧЕСК, 23 сен - РИА Новости. Подрыв автомобиля главного врача Алешкинской больницы в Херсонской области был совершен с помощью прицельного сброса боеприпаса с украинского БПЛА, сообщили РИА Новости в пресс-службе председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко. "Сегодня в районе 16.00 (совпадает с мск - ред.) укронацисты совершили террористический акт у домовладения главного врача центральной районной больницы Алешкинского округа Владимира Харлана. На автомобиль медика был прицельно с украинского ударного коптера сброшен боеприпас, начиненный поражающими элементами. В результате этой бесчеловечной атаки погибла супруга врача. Ранения получил сам врач и его водитель", - рассказали в пресс-службе. Собеседник агентства уточнил, что врача выслеживали целенаправленно. "Особую ненависть у террористов ВСУ главврач Владимир Харлан вызывает тем, что сам ведет прием больных и на месте организует помощь раненным в результате обстрелов ВСУ жителям Алешек. Он лично выезжает во все населенные пункты не взирая на опасность. И пользуется огромным авторитетом людей", - добавили в пресс-службе правительства Херсонской области.
https://ria.ru/20240912/mihajlovka-1972327558.html
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херсонская область , андрей алексеенко, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Андрей Алексеенко, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ применили дрон при теракте против главврача больницы в Алешках
Теракт против главврача в Херсонской области был совершен ВСУ при помощи БПЛА