https://ria.ru/20240923/terakt-1974296320.html

В Херсонской области совершили теракт против главврача больницы в Алешках

В Херсонской области совершили теракт против главврача больницы в Алешках - РИА Новости, 23.09.2024

В Херсонской области совершили теракт против главврача больницы в Алешках

В Херсонской области совершили теракт против семьи главврача больницы в Алешках Владимира Харлана, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T18:37

2024-09-23T18:37

2024-09-23T19:36

происшествия

херсонская область

андрей алексеенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. В Херсонской области совершили теракт против семьи главврача больницы в Алешках Владимира Харлана, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Сам он чудом выжил. К сожалению, погибла супруга Владимира Ивановича", — говорится в посте.Как указал Алексеенко, главврача больницы в Алешках выслеживали целенаправленно."Доктора, который сам ведет прием больных и на месте организует помощь раненным при обстрелах жителям Алешек. Выезжает во все населенные пункты, не глядя на опасность. И просто пользуется огромным авторитетом людей", — сказал он. Глава региона назвал произошедшее чудовищным злодеянием, отметив, что украинские боевики превзошли своих учителей и кумиров — гитлеровских карателей Второй мировой войны.

https://ria.ru/20240912/mihajlovka-1972327558.html

херсонская область

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происшествия, херсонская область , андрей алексеенко