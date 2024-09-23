https://ria.ru/20240923/terakt-1974296320.html
В Херсонской области совершили теракт против главврача больницы в Алешках
В Херсонской области совершили теракт против главврача больницы в Алешках - РИА Новости, 23.09.2024
В Херсонской области совершили теракт против главврача больницы в Алешках
В Херсонской области совершили теракт против семьи главврача больницы в Алешках Владимира Харлана, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T18:37
2024-09-23T18:37
2024-09-23T19:36
происшествия
херсонская область
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. В Херсонской области совершили теракт против семьи главврача больницы в Алешках Владимира Харлана, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Сам он чудом выжил. К сожалению, погибла супруга Владимира Ивановича", — говорится в посте.Как указал Алексеенко, главврача больницы в Алешках выслеживали целенаправленно."Доктора, который сам ведет прием больных и на месте организует помощь раненным при обстрелах жителям Алешек. Выезжает во все населенные пункты, не глядя на опасность. И просто пользуется огромным авторитетом людей", — сказал он. Глава региона назвал произошедшее чудовищным злодеянием, отметив, что украинские боевики превзошли своих учителей и кумиров — гитлеровских карателей Второй мировой войны.
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происшествия, херсонская область , андрей алексеенко
Происшествия, Херсонская область , Андрей Алексеенко
В Херсонской области совершили теракт против главврача больницы в Алешках
В Херсонской области совершили теракт против семьи главврача больницы в Алешках
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости.
В Херсонской области совершили теракт против семьи главврача больницы в Алешках Владимира Харлана, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале
.
"Сам он чудом выжил. К сожалению, погибла супруга Владимира Ивановича", — говорится в посте.
Как указал Алексеенко, главврача больницы в Алешках выслеживали целенаправленно.
"Доктора, который сам ведет прием больных и на месте организует помощь раненным при обстрелах жителям Алешек. Выезжает во все населенные пункты, не глядя на опасность. И просто пользуется огромным авторитетом людей", — сказал он.
Глава региона назвал произошедшее чудовищным злодеянием, отметив, что украинские боевики превзошли своих учителей и кумиров — гитлеровских карателей Второй мировой войны.