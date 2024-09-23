https://ria.ru/20240923/teploseti-1974267076.html

Модернизацию теплосетей проведут в Подмосковье в ближайшие три года

Модернизацию теплосетей проведут в Подмосковье в ближайшие три года - РИА Новости, 23.09.2024

Модернизацию теплосетей проведут в Подмосковье в ближайшие три года

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе проводятся значительные работы по модернизации систем теплоснабжения и электроснабжения. Об этом... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:14

2024-09-23T16:14

2024-09-23T16:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе проводятся значительные работы по модернизации систем теплоснабжения и электроснабжения. Об этом сообщил 360.ru."Мы ведем большую системную работу не первый год. В последующие три года она будет еще более заметна", – подчеркнул глава региона на заседании правительства.Губернатор напомнил, что предыдущая зима была тяжелой и выявила недостатки в теплоснабжении, особенно в частных котельных. Многие из них теперь находятся под контролем региона. Все городские округа, где возникали проблемы с теплотрассами, были проверены в первую очередь.Меры для предотвращения аварий были включены в областную программу и также реализуются в партнерстве с "Газпромом".

https://ria.ru/20240923/podmoskove-1974249804.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье), андрей воробьев