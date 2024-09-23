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Модернизацию теплосетей проведут в Подмосковье в ближайшие три года - РИА Новости, 23.09.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:14 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/teploseti-1974267076.html
Модернизацию теплосетей проведут в Подмосковье в ближайшие три года
Модернизацию теплосетей проведут в Подмосковье в ближайшие три года - РИА Новости, 23.09.2024
Модернизацию теплосетей проведут в Подмосковье в ближайшие три года
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе проводятся значительные работы по модернизации систем теплоснабжения и электроснабжения. Об этом... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:14
2024-09-23T16:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе проводятся значительные работы по модернизации систем теплоснабжения и электроснабжения. Об этом сообщил 360.ru."Мы ведем большую системную работу не первый год. В последующие три года она будет еще более заметна", – подчеркнул глава региона на заседании правительства.Губернатор напомнил, что предыдущая зима была тяжелой и выявила недостатки в теплоснабжении, особенно в частных котельных. Многие из них теперь находятся под контролем региона. Все городские округа, где возникали проблемы с теплотрассами, были проверены в первую очередь.Меры для предотвращения аварий были включены в областную программу и также реализуются в партнерстве с "Газпромом".
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Модернизацию теплосетей проведут в Подмосковье в ближайшие три года

© РИА Новости / Павел БедняковЦентральный тепловой пункт
Центральный тепловой пункт - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе проводятся значительные работы по модернизации систем теплоснабжения и электроснабжения. Об этом сообщил 360.ru.
"Мы ведем большую системную работу не первый год. В последующие три года она будет еще более заметна", – подчеркнул глава региона на заседании правительства.
Губернатор напомнил, что предыдущая зима была тяжелой и выявила недостатки в теплоснабжении, особенно в частных котельных. Многие из них теперь находятся под контролем региона. Все городские округа, где возникали проблемы с теплотрассами, были проверены в первую очередь.
Меры для предотвращения аварий были включены в областную программу и также реализуются в партнерстве с "Газпромом".
Гидравлические испытания тепловых сетей - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Подмосковье протестировали 97% тепловых сетей перед отопительным сезоном
Вчера, 14:38
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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