https://ria.ru/20240923/teploseti-1974267076.html
Модернизацию теплосетей проведут в Подмосковье в ближайшие три года
Модернизацию теплосетей проведут в Подмосковье в ближайшие три года - РИА Новости, 23.09.2024
Модернизацию теплосетей проведут в Подмосковье в ближайшие три года
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе проводятся значительные работы по модернизации систем теплоснабжения и электроснабжения. Об этом... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:14
2024-09-23T16:14
2024-09-23T16:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе проводятся значительные работы по модернизации систем теплоснабжения и электроснабжения. Об этом сообщил 360.ru."Мы ведем большую системную работу не первый год. В последующие три года она будет еще более заметна", – подчеркнул глава региона на заседании правительства.Губернатор напомнил, что предыдущая зима была тяжелой и выявила недостатки в теплоснабжении, особенно в частных котельных. Многие из них теперь находятся под контролем региона. Все городские округа, где возникали проблемы с теплотрассами, были проверены в первую очередь.Меры для предотвращения аварий были включены в областную программу и также реализуются в партнерстве с "Газпромом".
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе проводятся значительные работы по модернизации систем теплоснабжения и электроснабжения. Об этом сообщил 360.ru
.
"Мы ведем большую системную работу не первый год. В последующие три года она будет еще более заметна", – подчеркнул глава региона на заседании правительства.
Губернатор напомнил, что предыдущая зима была тяжелой и выявила недостатки в теплоснабжении, особенно в частных котельных. Многие из них теперь находятся под контролем региона. Все городские округа, где возникали проблемы с теплотрассами, были проверены в первую очередь.
Меры для предотвращения аварий были включены в областную программу и также реализуются в партнерстве с "Газпромом".