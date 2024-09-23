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В президиум Госсовета Татарстана избрано 13 депутатов - РИА Новости, 23.09.2024
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Республика Татарстан
 
09:20 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/tatarstan-1974171166.html
В президиум Госсовета Татарстана избрано 13 депутатов
В президиум Госсовета Татарстана избрано 13 депутатов - РИА Новости, 23.09.2024
В президиум Госсовета Татарстана избрано 13 депутатов
На заседании Государственного Совета Республики Татарстан избраны члены президиума, в его состав вошли 13 депутатов, сообщается на сайте Государственного совета РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T09:20
2024-09-23T09:20
республика татарстан
фарид мухаметшин
марат ахметов
александр лившиц
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На заседании Государственного Совета Республики Татарстан избраны члены президиума, в его состав вошли 13 депутатов, сообщается на сайте Государственного совета Республики. Председатель организационного комитета совещания представителей депутатов Алексей Созинов отметил, что председатель, заместители председателя и секретарь госсовета входят в президиум по должности. Остальные девять кандидатур были выдвинуты парламентскими фракциями и оргкомитетом совещания представителей депутатов Государственного Совета седьмого созыва и должны избираться открытым голосованием из числа депутатов Государственного Совета. Таким образом, в состав президиума Государственного Совета седьмого созыва вошли: Фарид Мухаметшин, Марат Ахметов, Юрий Камалтынов, Лилия Маврина, Ркаил Зайдуллин, Елена Кузьмичева, Александр Лившиц, Хафиз Миргалимов, Руслан Нигматулин, Алексей Созинов, Ирек Ханипов, Эдуард Шарафиев и Леонид Якунин.
https://ria.ru/20240917/tatarstan-1973214391.html
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фарид мухаметшин, марат ахметов, александр лившиц
Республика Татарстан, Фарид Мухаметшин, Марат Ахметов, Александр Лившиц

В президиум Госсовета Татарстана избрано 13 депутатов

© Фото : Государственный Совет Республики ТатарстанЗаседание Государственного Совета Республики Татарстан
Заседание Государственного Совета Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Государственный Совет Республики Татарстан
Заседание Государственного Совета Республики Татарстан
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На заседании Государственного Совета Республики Татарстан избраны члены президиума, в его состав вошли 13 депутатов, сообщается на сайте Государственного совета Республики.
Председатель организационного комитета совещания представителей депутатов Алексей Созинов отметил, что председатель, заместители председателя и секретарь госсовета входят в президиум по должности. Остальные девять кандидатур были выдвинуты парламентскими фракциями и оргкомитетом совещания представителей депутатов Государственного Совета седьмого созыва и должны избираться открытым голосованием из числа депутатов Государственного Совета.
Таким образом, в состав президиума Государственного Совета седьмого созыва вошли: Фарид Мухаметшин, Марат Ахметов, Юрий Камалтынов, Лилия Маврина, Ркаил Зайдуллин, Елена Кузьмичева, Александр Лившиц, Хафиз Миргалимов, Руслан Нигматулин, Алексей Созинов, Ирек Ханипов, Эдуард Шарафиев и Леонид Якунин.
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Республика ТатарстанФарид МухаметшинМарат АхметовАлександр Лившиц
 
 
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