В президиум Госсовета Татарстана избрано 13 депутатов
© Фото : Государственный Совет Республики ТатарстанЗаседание Государственного Совета Республики Татарстан
Заседание Государственного Совета Республики Татарстан
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На заседании Государственного Совета Республики Татарстан избраны члены президиума, в его состав вошли 13 депутатов, сообщается на сайте Государственного совета Республики.
Председатель организационного комитета совещания представителей депутатов Алексей Созинов отметил, что председатель, заместители председателя и секретарь госсовета входят в президиум по должности. Остальные девять кандидатур были выдвинуты парламентскими фракциями и оргкомитетом совещания представителей депутатов Государственного Совета седьмого созыва и должны избираться открытым голосованием из числа депутатов Государственного Совета.
Таким образом, в состав президиума Государственного Совета седьмого созыва вошли: Фарид Мухаметшин, Марат Ахметов, Юрий Камалтынов, Лилия Маврина, Ркаил Зайдуллин, Елена Кузьмичева, Александр Лившиц, Хафиз Миргалимов, Руслан Нигматулин, Алексей Созинов, Ирек Ханипов, Эдуард Шарафиев и Леонид Якунин.
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