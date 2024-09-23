https://ria.ru/20240923/tatarstan-1974171166.html

В президиум Госсовета Татарстана избрано 13 депутатов

В президиум Госсовета Татарстана избрано 13 депутатов - РИА Новости, 23.09.2024

В президиум Госсовета Татарстана избрано 13 депутатов

На заседании Государственного Совета Республики Татарстан избраны члены президиума, в его состав вошли 13 депутатов, сообщается на сайте Государственного совета РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T09:20

2024-09-23T09:20

2024-09-23T09:20

республика татарстан

фарид мухаметшин

марат ахметов

александр лившиц

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На заседании Государственного Совета Республики Татарстан избраны члены президиума, в его состав вошли 13 депутатов, сообщается на сайте Государственного совета Республики. Председатель организационного комитета совещания представителей депутатов Алексей Созинов отметил, что председатель, заместители председателя и секретарь госсовета входят в президиум по должности. Остальные девять кандидатур были выдвинуты парламентскими фракциями и оргкомитетом совещания представителей депутатов Государственного Совета седьмого созыва и должны избираться открытым голосованием из числа депутатов Государственного Совета. Таким образом, в состав президиума Государственного Совета седьмого созыва вошли: Фарид Мухаметшин, Марат Ахметов, Юрий Камалтынов, Лилия Маврина, Ркаил Зайдуллин, Елена Кузьмичева, Александр Лившиц, Хафиз Миргалимов, Руслан Нигматулин, Алексей Созинов, Ирек Ханипов, Эдуард Шарафиев и Леонид Якунин.

https://ria.ru/20240917/tatarstan-1973214391.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

фарид мухаметшин, марат ахметов, александр лившиц