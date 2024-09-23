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Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ и улучшила положение - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 23.09.2024 (обновлено: 12:13 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/svo-1974215345.html
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ и улучшила положение
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ и улучшила положение - РИА Новости, 23.09.2024
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ и улучшила положение
Украинские формирования потеряли до 140 военнослужащих и французскую самоходку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:11
2024-09-23T12:13
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 140 военнослужащих и французскую самоходку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Золотая Нива Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 140 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и 122-мм гаубицу Д-30, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240923/spetsoperatsiya-1974214753.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, в мире, франция
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Франция
Группировка "Восток" отразила контратаку ВСУ и улучшила положение

Бойцы "Востока" отразили контратаку, ВСУ потеряли до 140 военных за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 140 военнослужащих и французскую самоходку Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Золотая Нива Донецкой народной республики. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Противник потерял до 140 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и 122-мм гаубицу Д-30, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", добавили в ведомстве.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Бойцы "Запада" отразили четыре контратаки ВСУ за сутки
Вчера, 12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреФранция
 
 
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