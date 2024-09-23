https://ria.ru/20240923/svo-1974214661.html

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 440 военнослужащих, боевую бронемашину и... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:08

2024-09-23T12:08

2024-09-23T12:15

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 440 военнослужащих, боевую бронемашину и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Калиново, Горького, Михайловка и Розовка Донецкой Народной Республики."Отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, 2-й, 12-й и 142-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 440 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б", 122-миллиметровая гаубица Д-30, 105-миллиметровое орудие М101 производства США и 100-миллиметровая противотанковая пушка "Рапира", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)