https://ria.ru/20240923/sverdlovo-1974268980.html

Экс-глава Свердлово Шорников, счета которого арестовали, ушел на СВО

Экс-глава Свердлово Шорников, счета которого арестовали, ушел на СВО - РИА Новости, 23.09.2024

Экс-глава Свердлово Шорников, счета которого арестовали, ушел на СВО

Бывший глава городского поселения Свердлово в Ленобласти Андрей Шорников, финансы и имущество которого могли быть обращены в доход государства, отправился на... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T16:25

2024-09-23T16:25

2024-09-23T16:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Бывший глава городского поселения Свердлово в Ленобласти Андрей Шорников, финансы и имущество которого могли быть обращены в доход государства, отправился на СВО, в связи с чем производство по иску приостановлено, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приостановил производство по иску прокурора Ленобласти к Андрею и Анне Шорниковым об обращении имущества (43 876 373.50 рублей) в доход государства. Производство приостановлено в связи с тем, что ответчик убыл на СВО", - говорится в сообщении. Пресс-служба судов сообщила, что суд принял обеспечительные меры в виде ареста счетов Андрея Шорникова, его супруги и дочери. Были арестованы счета Шорникова в четырех банках, супруги Шорникова в двух банках и дочери ответчика в одном банке в пределах заявленной суммы. Причем, согласно решению суда, арестованы были как деньги, которые находились на счетах, так и те, которые могли поступить в будущем. Ранее пресс-служба СУ СК по Ленобласти сообщала, что по данным следствия, бывший глава администрации одного из городских поселений Всеволожского района получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде иного имущества и незаконного оказания ему услуг имущественного характера на сумму свыше 180 тысяч рублей за общее покровительство. Уточнялось, что взятка была получена подозреваемым в виде оплаты аренды гостиничных номеров и квартир в городах РФ для проживания чиновника, членов его семьи и знакомых, а также в виде бытового прибора. По данным местных СМИ, речь шла о бывшем главе администрации поселка Свердлово Андрее Шорникове.

https://ria.ru/20240918/pashaev-1973458082.html

https://ria.ru/20240923/ivanov-1974266587.html

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происшествия, санкт-петербург, всеволожский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)