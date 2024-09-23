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Экс-глава Свердлово Шорников, счета которого арестовали, ушел на СВО - РИА Новости, 23.09.2024
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16:25 23.09.2024 (обновлено: 16:29 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/sverdlovo-1974268980.html
Экс-глава Свердлово Шорников, счета которого арестовали, ушел на СВО
Экс-глава Свердлово Шорников, счета которого арестовали, ушел на СВО - РИА Новости, 23.09.2024
Экс-глава Свердлово Шорников, счета которого арестовали, ушел на СВО
Бывший глава городского поселения Свердлово в Ленобласти Андрей Шорников, финансы и имущество которого могли быть обращены в доход государства, отправился на... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T16:25
2024-09-23T16:29
происшествия
санкт-петербург
всеволожский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Бывший глава городского поселения Свердлово в Ленобласти Андрей Шорников, финансы и имущество которого могли быть обращены в доход государства, отправился на СВО, в связи с чем производство по иску приостановлено, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приостановил производство по иску прокурора Ленобласти к Андрею и Анне Шорниковым об обращении имущества (43 876 373.50 рублей) в доход государства. Производство приостановлено в связи с тем, что ответчик убыл на СВО", - говорится в сообщении. Пресс-служба судов сообщила, что суд принял обеспечительные меры в виде ареста счетов Андрея Шорникова, его супруги и дочери. Были арестованы счета Шорникова в четырех банках, супруги Шорникова в двух банках и дочери ответчика в одном банке в пределах заявленной суммы. Причем, согласно решению суда, арестованы были как деньги, которые находились на счетах, так и те, которые могли поступить в будущем. Ранее пресс-служба СУ СК по Ленобласти сообщала, что по данным следствия, бывший глава администрации одного из городских поселений Всеволожского района получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде иного имущества и незаконного оказания ему услуг имущественного характера на сумму свыше 180 тысяч рублей за общее покровительство. Уточнялось, что взятка была получена подозреваемым в виде оплаты аренды гостиничных номеров и квартир в городах РФ для проживания чиновника, членов его семьи и знакомых, а также в виде бытового прибора. По данным местных СМИ, речь шла о бывшем главе администрации поселка Свердлово Андрее Шорникове.
https://ria.ru/20240918/pashaev-1973458082.html
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происшествия, санкт-петербург, всеволожский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Всеволожский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-глава Свердлово Шорников, счета которого арестовали, ушел на СВО

Дело по иску экс-главы Свердлово Шорникова приостановили из-за его ухода на СВО

© Фото : Администрация Кировского района ЛО/ВКонтактеАндрей Шорников
Андрей Шорников - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Администрация Кировского района ЛО/ВКонтакте
Андрей Шорников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Бывший глава городского поселения Свердлово в Ленобласти Андрей Шорников, финансы и имущество которого могли быть обращены в доход государства, отправился на СВО, в связи с чем производство по иску приостановлено, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приостановил производство по иску прокурора Ленобласти к Андрею и Анне Шорниковым об обращении имущества (43 876 373.50 рублей) в доход государства. Производство приостановлено в связи с тем, что ответчик убыл на СВО", - говорится в сообщении.
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Пресс-служба судов сообщила, что суд принял обеспечительные меры в виде ареста счетов Андрея Шорникова, его супруги и дочери. Были арестованы счета Шорникова в четырех банках, супруги Шорникова в двух банках и дочери ответчика в одном банке в пределах заявленной суммы. Причем, согласно решению суда, арестованы были как деньги, которые находились на счетах, так и те, которые могли поступить в будущем.
Ранее пресс-служба СУ СК по Ленобласти сообщала, что по данным следствия, бывший глава администрации одного из городских поселений Всеволожского района получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде иного имущества и незаконного оказания ему услуг имущественного характера на сумму свыше 180 тысяч рублей за общее покровительство. Уточнялось, что взятка была получена подозреваемым в виде оплаты аренды гостиничных номеров и квартир в городах РФ для проживания чиновника, членов его семьи и знакомых, а также в виде бытового прибора. По данным местных СМИ, речь шла о бывшем главе администрации поселка Свердлово Андрее Шорникове.
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