https://ria.ru/20240923/sud-1974189305.html

Суд рассмотрит протокол против вокалиста группы "Порнофильмы" Котлярова*

Суд рассмотрит протокол против вокалиста группы "Порнофильмы" Котлярова* - РИА Новости, 23.09.2024

Суд рассмотрит протокол против вокалиста группы "Порнофильмы" Котлярова*

Тверской суд Москвы на 26 сентября назначил рассмотрение протокола, составленного в отношении вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* (признан в РФ... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:15

2024-09-23T11:15

2024-09-23T11:15

россия

москва

украина

сво

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 26 сентября назначил рассмотрение протокола, составленного в отношении вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* (признан в РФ иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 26 сентября в 09.10", - рассказал собеседник агентства. Этот же суд в середине июня оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей по аналогичному протоколу. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Два нарушения в течение года могут послужить поводом к уголовному преследованию. Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240418/diskreditatsiya-1940811013.html

россия

москва

украина

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