https://ria.ru/20240923/sud-1974189305.html
Суд рассмотрит протокол против вокалиста группы "Порнофильмы" Котлярова*
Суд рассмотрит протокол против вокалиста группы "Порнофильмы" Котлярова* - РИА Новости, 23.09.2024
Суд рассмотрит протокол против вокалиста группы "Порнофильмы" Котлярова*
Тверской суд Москвы на 26 сентября назначил рассмотрение протокола, составленного в отношении вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* (признан в РФ... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:15
2024-09-23T11:15
2024-09-23T11:15
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 26 сентября назначил рассмотрение протокола, составленного в отношении вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* (признан в РФ иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 26 сентября в 09.10", - рассказал собеседник агентства. Этот же суд в середине июня оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей по аналогичному протоколу. За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Два нарушения в течение года могут послужить поводом к уголовному преследованию. Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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Россия, Москва, Украина, СВО
Суд рассмотрит протокол против вокалиста группы "Порнофильмы" Котлярова*
Суд рассмотрит протокол против вокалиста "Порнофильмов" Котлярова 26 сентября
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 26 сентября назначил рассмотрение протокола, составленного в отношении вокалиста группы "Порнофильмы" Владимира Котлярова* (признан в РФ иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 26 сентября в 09.10", - рассказал собеседник агентства.
Этот же суд в середине июня оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей по аналогичному протоколу.
За публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Два нарушения в течение года могут послужить поводом к уголовному преследованию.
Минюст РФ включил Котлярова* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, музыкант открыто выступал в поддержку Украины
, негативно высказываясь в отношении граждан РФ, формировал антироссийские взгляды, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность в России.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента