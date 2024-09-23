https://ria.ru/20240923/sud-1974146982.html

Суд рассмотрит вопрос о замене условного срока фигуранту дела Baring Vostok

Суд рассмотрит вопрос о замене условного срока фигуранту дела Baring Vostok - РИА Новости, 23.09.2024

Суд рассмотрит вопрос о замене условного срока фигуранту дела Baring Vostok

Тверской суд Москвы в понедельник рассмотрит заявление о замене условного срока на реальный французу Филиппу Дельпалю, осужденному по делу Baring Vostok,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T00:31

2024-09-23T00:31

2024-09-23T00:31

происшествия

москва

россия

майкл калви

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник рассмотрит заявление о замене условного срока на реальный французу Филиппу Дельпалю, осужденному по делу Baring Vostok, сообщили РИА Новости в суде. "Суд рассмотрит ходатайство об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей", - сказали в суде. С соответствующим представлением в суд обратилась ФСИН. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 года условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль - 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам, в частности Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца. После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию. Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает. Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.

https://ria.ru/20240922/inoagent-1974056123.html

https://ria.ru/20240920/arest-1973931253.html

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происшествия, москва, россия, майкл калви, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)