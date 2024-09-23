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Суд рассмотрит вопрос о замене условного срока фигуранту дела Baring Vostok - РИА Новости, 23.09.2024
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00:31 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/sud-1974146982.html
Суд рассмотрит вопрос о замене условного срока фигуранту дела Baring Vostok
Суд рассмотрит вопрос о замене условного срока фигуранту дела Baring Vostok - РИА Новости, 23.09.2024
Суд рассмотрит вопрос о замене условного срока фигуранту дела Baring Vostok
Тверской суд Москвы в понедельник рассмотрит заявление о замене условного срока на реальный французу Филиппу Дельпалю, осужденному по делу Baring Vostok,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T00:31
2024-09-23T00:31
происшествия
москва
россия
майкл калви
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник рассмотрит заявление о замене условного срока на реальный французу Филиппу Дельпалю, осужденному по делу Baring Vostok, сообщили РИА Новости в суде. "Суд рассмотрит ходатайство об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей", - сказали в суде. С соответствующим представлением в суд обратилась ФСИН. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 года условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль - 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам, в частности Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца. После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию. Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает. Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
https://ria.ru/20240922/inoagent-1974056123.html
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происшествия, москва, россия, майкл калви, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Майкл Калви, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд рассмотрит вопрос о замене условного срока фигуранту дела Baring Vostok

Суд рассмотрит заявление о замене условного срока на реальный Дельпалю

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Басманного районного суда в Москве
Здание Басманного районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание Басманного районного суда в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы в понедельник рассмотрит заявление о замене условного срока на реальный французу Филиппу Дельпалю, осужденному по делу Baring Vostok, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд рассмотрит ходатайство об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей", - сказали в суде. С соответствующим представлением в суд обратилась ФСИН.
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Вчера, 05:23
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех семерых обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей банка "Восточный". Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви получил 5,5 года условно, его деловой партнер Филипп Дельпаль - 4,5 года условно. В июне 2023 года Мосгорсуд в апелляции смягчил сроки фигурантам, в частности Калви до 4,5 лет, Дельпалю до 3,5 лет. Кассация снизила срок еще на два месяца.
После отмены меры пресечения Калви и Дельпаль покинули Россию.
Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.
Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.
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ПроисшествияМоскваРоссияМайкл КалвиФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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