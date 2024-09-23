https://ria.ru/20240923/ssha-1974326309.html

США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны

США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны - РИА Новости, 23.09.2024

США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны

США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны, говорится в заявлении по итогам встречи президента Джо Байдена и шейха Мухаммеда бен Заида Аль... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T23:15

2024-09-23T23:15

2024-09-23T23:26

в мире

сша

оаэ

ближний восток

мухаммед бен заид аль нахайян

джо байден

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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны, говорится в заявлении по итогам встречи президента Джо Байдена и шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна."Байден признает ОАЭ основным партнером США в области обороны", - говорится в заявлении лидеров.Как отмечается в заявлении, нужно это для дальнейшего укрепления оборонного сотрудничества и безопасности на Ближнем Востоке, в Восточной Африке и регионах Индийского океана.Кроме того, в заявлении указывается, что это "уникальное признание основным партнером в области обороны позволит осуществлять беспрецедентное сотрудничество через совместные учения, военную кооперацию между силами США, ОАЭ и Индии, а также других общих военных партнеров в целях содействия региональной стабильности".

https://ria.ru/20240923/ssha-1974281603.html

сша

оаэ

ближний восток

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в мире, сша, оаэ, ближний восток, мухаммед бен заид аль нахайян, джо байден