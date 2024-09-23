https://ria.ru/20240923/ssha-1974326309.html
США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны
США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны - РИА Новости, 23.09.2024
США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны
США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны, говорится в заявлении по итогам встречи президента Джо Байдена и шейха Мухаммеда бен Заида Аль... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T23:15
2024-09-23T23:15
2024-09-23T23:26
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны, говорится в заявлении по итогам встречи президента Джо Байдена и шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна."Байден признает ОАЭ основным партнером США в области обороны", - говорится в заявлении лидеров.Как отмечается в заявлении, нужно это для дальнейшего укрепления оборонного сотрудничества и безопасности на Ближнем Востоке, в Восточной Африке и регионах Индийского океана.Кроме того, в заявлении указывается, что это "уникальное признание основным партнером в области обороны позволит осуществлять беспрецедентное сотрудничество через совместные учения, военную кооперацию между силами США, ОАЭ и Индии, а также других общих военных партнеров в целях содействия региональной стабильности".
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в мире, сша, оаэ, ближний восток, мухаммед бен заид аль нахайян, джо байден
В мире, США, ОАЭ, Ближний Восток, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Джо Байден
США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны
США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны