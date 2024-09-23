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США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны - РИА Новости, 23.09.2024
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23:15 23.09.2024 (обновлено: 23:26 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/ssha-1974326309.html
США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны
США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны - РИА Новости, 23.09.2024
США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны
США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны, говорится в заявлении по итогам встречи президента Джо Байдена и шейха Мухаммеда бен Заида Аль... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T23:15
2024-09-23T23:26
в мире
сша
оаэ
ближний восток
мухаммед бен заид аль нахайян
джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны, говорится в заявлении по итогам встречи президента Джо Байдена и шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна."Байден признает ОАЭ основным партнером США в области обороны", - говорится в заявлении лидеров.Как отмечается в заявлении, нужно это для дальнейшего укрепления оборонного сотрудничества и безопасности на Ближнем Востоке, в Восточной Африке и регионах Индийского океана.Кроме того, в заявлении указывается, что это "уникальное признание основным партнером в области обороны позволит осуществлять беспрецедентное сотрудничество через совместные учения, военную кооперацию между силами США, ОАЭ и Индии, а также других общих военных партнеров в целях содействия региональной стабильности".
https://ria.ru/20240923/ssha-1974281603.html
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оаэ
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в мире, сша, оаэ, ближний восток, мухаммед бен заид аль нахайян, джо байден
В мире, США, ОАЭ, Ближний Восток, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Джо Байден
США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны

США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны

© Fotolia / philipusФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Fotolia / philipus
Флаги ОАЭ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. США определили ОАЭ как основного партнера в области обороны, говорится в заявлении по итогам встречи президента Джо Байдена и шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
"Байден признает ОАЭ основным партнером США в области обороны", - говорится в заявлении лидеров.
Как отмечается в заявлении, нужно это для дальнейшего укрепления оборонного сотрудничества и безопасности на Ближнем Востоке, в Восточной Африке и регионах Индийского океана.
Кроме того, в заявлении указывается, что это "уникальное признание основным партнером в области обороны позволит осуществлять беспрецедентное сотрудничество через совместные учения, военную кооперацию между силами США, ОАЭ и Индии, а также других общих военных партнеров в целях содействия региональной стабильности".
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В миреСШАОАЭБлижний ВостокМухаммед бен Заид Аль НахайянДжо Байден
 
 
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