https://ria.ru/20240923/ssha-1974281603.html

"Этой же ночью": в США заявили о высокой вероятности ядерной войны

"Этой же ночью": в США заявили о высокой вероятности ядерной войны - РИА Новости, 23.09.2024

"Этой же ночью": в США заявили о высокой вероятности ядерной войны

Мировая ядерная война может начаться в ту же ночь, когда Вашингтон разрешит Украине бить западным оружием по территории России, заявил экс-разведчик ВС США и... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:29

2024-09-23T17:29

2024-09-23T21:58

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Мировая ядерная война может начаться в ту же ночь, когда Вашингтон разрешит Украине бить западным оружием по территории России, заявил экс-разведчик ВС США и бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue Works.Как отметил эксперт, возможность нанесения ударов западными дальнобойными ракетами основана на американской технологии шифрования, к которой ВСУ не имеют доступа. В связи с этим, подчеркнул он, удар таким оружием по России делает НАТО полноценной стороной конфликта."Это акт объявления войны. В таком случае то, что могло бы произойти в будущем, случилось бы этой же самой ночью — мы все были бы мертвы. Вот что я пытаюсь донести до вас, люди! Это не шутка, это не игра, русские не блефуют", — предупредил аналитик.По мнению Риттера, России в этом случае придется применить ядерное оружие, а США, считает он, должны осознавать, что конфликт не ограничится одной Европой.Президент России Владимир Путин отмечал, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что такое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974299021.html

https://ria.ru/20240923/vsu-1974260305.html

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