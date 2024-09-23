https://ria.ru/20240923/ssha-1974281603.html
"Этой же ночью": в США заявили о высокой вероятности ядерной войны
"Этой же ночью": в США заявили о высокой вероятности ядерной войны - РИА Новости, 23.09.2024
"Этой же ночью": в США заявили о высокой вероятности ядерной войны
Мировая ядерная война может начаться в ту же ночь, когда Вашингтон разрешит Украине бить западным оружием по территории России, заявил экс-разведчик ВС США и... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:29
2024-09-23T17:29
2024-09-23T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/03/1532340387_0:56:2200:1294_1920x0_80_0_0_4b673d790023fe7916c54f33ed882520.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Мировая ядерная война может начаться в ту же ночь, когда Вашингтон разрешит Украине бить западным оружием по территории России, заявил экс-разведчик ВС США и бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue Works.Как отметил эксперт, возможность нанесения ударов западными дальнобойными ракетами основана на американской технологии шифрования, к которой ВСУ не имеют доступа. В связи с этим, подчеркнул он, удар таким оружием по России делает НАТО полноценной стороной конфликта."Это акт объявления войны. В таком случае то, что могло бы произойти в будущем, случилось бы этой же самой ночью — мы все были бы мертвы. Вот что я пытаюсь донести до вас, люди! Это не шутка, это не игра, русские не блефуют", — предупредил аналитик.По мнению Риттера, России в этом случае придется применить ядерное оружие, а США, считает он, должны осознавать, что конфликт не ограничится одной Европой.Президент России Владимир Путин отмечал, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет — по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что такое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974299021.html
https://ria.ru/20240923/vsu-1974260305.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153234/03/1532340387_201:0:2000:1349_1920x0_80_0_0_1ca26fbf9a485be3de7a3f851beba627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, нато, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, ООН
"Этой же ночью": в США заявили о высокой вероятности ядерной войны
Риттер: ядерная война начнется в ту же ночь, когда США разрешат бить по России