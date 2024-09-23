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Блинкен рассказал об обещании США подготовить Украину к предстоящей зиме - РИА Новости, 23.09.2024
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17:10 23.09.2024 (обновлено: 17:24 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/ssha-1974277793.html
Блинкен рассказал об обещании США подготовить Украину к предстоящей зиме
Блинкен рассказал об обещании США подготовить Украину к предстоящей зиме - РИА Новости, 23.09.2024
Блинкен рассказал об обещании США подготовить Украину к предстоящей зиме
США и их союзники нацелены помочь Украине подготовить ее энергосистему к предстоящей зиме, которая станет "сложной" для нее, заявил в понедельник госсекретарь... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T17:10
2024-09-23T17:24
сша
украина
в мире
вашингтон (штат)
энтони блинкен
g7
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ООН, 23 сен - РИА Новости. США и их союзники нацелены помочь Украине подготовить ее энергосистему к предстоящей зиме, которая станет "сложной" для нее, заявил в понедельник госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен."Мы знаем, что предстоящая зима будет сложной. Именно поэтому наши страны сотрудничают на ежедневной основе, чтобы дать Украине все необходимое для преодоления предстоящего зимнего периода. Сегодня мы обсудим текущее положение вещей, а также то, чего нам необходимо достичь на этом направлении", - сказал Блинкен, выступая на открытии министерской встречи стран G7, посвященной поддержке энергосектора Украины в свете предстоящей зимы.По словам главы американской дипломатии, США и их партнеры уже "мобилизовали значительные ресурсы" на эти нужды - порядка 4 миллиардов долларов, примерно половина из которых приходится на пожертвования со стороны Вашингтона.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973602198.html
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сша, украина, в мире, вашингтон (штат), энтони блинкен, g7
США, Украина, В мире, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, G7
Блинкен рассказал об обещании США подготовить Украину к предстоящей зиме

Блинкен: США и союзники подготовят Украину к предстоящей сложной зиме

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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ООН, 23 сен - РИА Новости. США и их союзники нацелены помочь Украине подготовить ее энергосистему к предстоящей зиме, которая станет "сложной" для нее, заявил в понедельник госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
"Мы знаем, что предстоящая зима будет сложной. Именно поэтому наши страны сотрудничают на ежедневной основе, чтобы дать Украине все необходимое для преодоления предстоящего зимнего периода. Сегодня мы обсудим текущее положение вещей, а также то, чего нам необходимо достичь на этом направлении", - сказал Блинкен, выступая на открытии министерской встречи стран G7, посвященной поддержке энергосектора Украины в свете предстоящей зимы.
По словам главы американской дипломатии, США и их партнеры уже "мобилизовали значительные ресурсы" на эти нужды - порядка 4 миллиардов долларов, примерно половина из которых приходится на пожертвования со стороны Вашингтона.
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СШАУкраинаВ миреВашингтон (штат)Энтони БлинкенG7
 
 
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