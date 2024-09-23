https://ria.ru/20240923/spetsoperatsiya-1974217368.html

ВСУ потеряли до 600 боевиков и РСЗО HIMARS в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 600 боевиков и РСЗО HIMARS в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 23.09.2024

ВСУ потеряли до 600 боевиков и РСЗО HIMARS в зоне действия группировки "Юг"

Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили до РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:15

2024-09-23T12:15

2024-09-23T12:22

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили до 600 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе формирований 24-й, 54-й, 118-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Славянск, Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122 мм гаубицы Д-30, два 152 мм орудия Д-20, три 105 мм орудия М119", - добавили в МО РФ.Кроме того, Киев лишился 227-миллиметровой пусковой установки реактивной системы залпового огня М142 HIMARS производства США, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сша, безопасность, вооруженные силы рф