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ВСУ потеряли до 600 боевиков и РСЗО HIMARS в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 23.09.2024
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12:15 23.09.2024 (обновлено: 12:22 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/spetsoperatsiya-1974217368.html
ВСУ потеряли до 600 боевиков и РСЗО HIMARS в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 600 боевиков и РСЗО HIMARS в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 23.09.2024
ВСУ потеряли до 600 боевиков и РСЗО HIMARS в зоне действия группировки "Юг"
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили до РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:15
2024-09-23T12:22
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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сша
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили до 600 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе формирований 24-й, 54-й, 118-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Славянск, Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122 мм гаубицы Д-30, два 152 мм орудия Д-20, три 105 мм орудия М119", - добавили в МО РФ.Кроме того, Киев лишился 227-миллиметровой пусковой установки реактивной системы залпового огня М142 HIMARS производства США, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сша, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, США, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 600 боевиков и РСЗО HIMARS в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 600 боевиков, Archer и HIMARS в зоне действия группировки "Юг"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР, потери противника составили до 600 военнослужащих, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе формирований 24-й, 54-й, 118-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Славянск, Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, три 122 мм гаубицы Д-30, два 152 мм орудия Д-20, три 105 мм орудия М119", - добавили в МО РФ.
Кроме того, Киев лишился 227-миллиметровой пусковой установки реактивной системы залпового огня М142 HIMARS производства США, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСШАБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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