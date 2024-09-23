https://ria.ru/20240923/spetsoperatsiya-1973825381.html

"Повсюду были дроны и ДРГ". Через что прошла учитель музыки из Суджи

"Повсюду были дроны и ДРГ". Через что прошла учитель музыки из Суджи - РИА Новости, 23.09.2024

"Повсюду были дроны и ДРГ". Через что прошла учитель музыки из Суджи

Проехать по заминированной дороге и не попасть под удар дрона-камикадзе — каждый день Яна Чайкина и ее команда, рискуя жизнью, вывозят из приграничных районов... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T08:00

2024-09-23T08:00

2024-09-23T08:02

надежные люди

суджа

курск

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Проехать по заминированной дороге и не попасть под удар дрона-камикадзе — каждый день Яна Чайкина и ее команда, рискуя жизнью, вывозят из приграничных районов Курской области десятки беженцев. Еще помогают военным и детям-сиротам. О том, почему преподаватель музыки не смогла остаться в стороне, — в материале РИА Новости.Первые поездкиОна родилась и выросла в Судже. С армией или другими силовыми структурами никогда не была связана. Окончила педагогический институт по специальности "учитель музыки", устроилась работать во Дворец культуры. Организовывала различные праздничные мероприятия и учила детей петь. Все изменилось весной 2022-го."Тогда через наш город проходило довольно много военных, — вспоминает Яна. — Кто-то был ранен, кто-то плохо одет, и я решила, что ребят надо поддержать. Создала группу в соцсетях для сбора гуманитарки".В родном ДК — Чайкина очень благодарна его руководству — оборудовала своеобразный штаб. Там принимала продукты, одежду, медикаменты. И развозила потом на своем "Шевроле Лачетти"."В том числе — в ДНР и ЛНР, — продолжает волонтер. — Машину загружала до отказа. Раздавала и военным, и гражданским. Затем основала благотворительный фонд, взяла шефство над одним из Детских домов в Луганске. Занимаюсь им до сих пор".У Яны самой трое детей, о ее опасных вылазках они знали с самого начала. Матери же она не хотела ничего говорить. Однако частые отлучки заставили внести ясность. Пенсионерка отнеслась к этому с пониманием, поддержала дочь."Мы ведь живем почти у самой границы, — объясняет Чайкина. — Летом прошлого года украинские диверсанты вторглись в соседнюю Белгородскую область. В Судже сразу организовали пункт приема беженцев. Принимали людей, готовили еду, стирали одежду. Каждый горожанин воспринял это как личную трагедию".Сарафанное радиоЗимой ей предложили работу в Курске. Она перебралась туда вместе с детьми. В Судже остались родители, дом и склад в местном ДК. Новое, пусть и небольшое, помещение для сбора и хранения гуманитарки открыла и в областном центре."В первых числах августа, когда усилились обстрелы, я, видимо, что-то почувствовав, забрала гостившего у родителей старшего сына в Курск, — рассказывает Яна. — А шестого поехала в Суджу забрать маму, но в город меня не пустили. Часть дороги, как узнала позже, уже полностью контролировалась дронами-камикадзе противника. Вдоль нее полыхали десятки гражданских машин".Пробиться в Суджу все-же удалось на следующий день. И с тех пор Чайкина вместе со знакомыми добровольцами вывозит беженцев из самых опасных приграничных районов. Заявки получает с помощью сарафанного радио, а также из местного управления МЧС."Хорошо, что много помощников, — отмечает она. — Люди на своих машинах приезжали со всей страны: из Рязани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, других городов. Понадобилось более просторное помещение для штаба. Предоставил совершенно бесплатно один курский меценат".А администрация выделила бронированный автомобиль. Волонтерам он очень пригодился, потому что практически каждый рейс — через заминированные дороги и так называемую серую зону, где рыскают украинские ДРГ, летают дроны-камикадзе. Каждый день вывозили от 60 до 100 человек, общее число перевалило за тысячу.Чудесное спасениеОдна поездка запомнилась особенно. "К нам обратился житель Москвы Дмитрий. Его родители — в селе Спальное, где шли бои, — говорит Яна. — Серая зона. Связь с ними была очень обрывочная, постоянно пропадала. Мы обратились к военным, но они объяснили, что все дороги заминированы и находятся под контролем украинских дронов, плюс бродят ДРГ противника. Надо подождать".Через несколько дней Дмитрий решил действовать самостоятельно. Вместе с другом детства Александром он ночью через заминированные поля и лесопосадки пробрался в Спальное. Как выяснилось, помимо родителей, там застряли еще десять человек. Больше двух недель они просидели в подвале, практически ничего не ели и не пили.Молодые люди вывели всех, а в паре километров их на машинах уже ждали Яна и другие волонтеры. "Никогда не забуду, как привезли их в Курск, — признается Чайкина. — Дали пирог, и одна из бабушек принялась ломать его на маленькие кусочки, делить, словно больше не было еды".Хотя большинство беженцев из приграничья уже эвакуировали, Яна до сих пор выполняет заявки. И по-прежнему развозит гуманитарку. Волонтеры в Курской области трудятся круглыми сутками.

https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya--1968683824.html

https://ria.ru/20240831/spetsoperatsiya-1969475353.html

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Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

суджа, курск, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины