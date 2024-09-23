https://ria.ru/20240923/sokolniki-1974281179.html

В "Сокольниках" убрали палатку, где могли жить мигранты

В "Сокольниках" убрали палатку, где могли жить мигранты - РИА Новости, 23.09.2024

В "Сокольниках" убрали палатку, где могли жить мигранты

Палатка в парке "Сокольники" в Москве, где якобы жили мигранты, убрана, на территории введены дополнительные маршруты патрулирования, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T17:27

2024-09-23T17:27

2024-09-23T17:27

городское хозяйство москвы

москва

"сокольники"

происшествия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Палатка в парке "Сокольники" в Москве, где якобы жили мигранты, убрана, на территории введены дополнительные маршруты патрулирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка. Ранее Telegram-каналы сообщали, что жители района обнаружили несколько палаток на территории парка "Сокольники" с вещами и продуктами. "Восемнадцатого сентября 2024 года от жителей поступила жалоба на обнаружение палатки с личными вещами и проживанием мигрантов. Сотрудниками парка организован обход территории, в лесополосе, в зарослях обнаружены неустановленные лица без определенного места жительства, которые, увидев сотрудников охраны, убежали", - рассказали в пресс-службе. Палатка была демонтирована, участок территории очищен от бытового мусора, в парке для сотрудников охраны введены дополнительные маршруты патрулирования, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240923/migranty-1974280949.html

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городское хозяйство москвы, москва, "сокольники", происшествия