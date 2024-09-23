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Слепаков* обжаловал в суде свой первый иноагентский штраф - РИА Новости, 23.09.2024
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21:08 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/slepakov-1974317540.html
Слепаков* обжаловал в суде свой первый иноагентский штраф
Слепаков* обжаловал в суде свой первый иноагентский штраф - РИА Новости, 23.09.2024
Слепаков* обжаловал в суде свой первый иноагентский штраф
Признанный иноагентом артист Семен Слепаков обжаловал свой первый штраф в 30 тысяч рублей, назначенный за посты в мессенджере Telegram без соответствующей... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T21:08
2024-09-23T21:08
россия
москва
семен слепаков
происшествия
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Признанный иноагентом артист Семен Слепаков обжаловал свой первый штраф в 30 тысяч рублей, назначенный за посты в мессенджере Telegram без соответствующей маркировки, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Поступила апелляционная жалоба Слепакова С.С. на постановление по делу об административном правонарушении", - сказано в картотеке Таганского райсуда. Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста РФ, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Кроме того, артист исполнял антироссийские песни. Слепаков пытался добиться исключения из реестра иностранных агентов, но апелляция и кассация оставили решение в силе. Затем артист обратился в Верховный суд РФ, но там отказались рассмотреть его жалобу.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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россия, москва, семен слепаков, происшествия
Россия, Москва, Семен Слепаков, Происшествия
Слепаков* обжаловал в суде свой первый иноагентский штраф

Слепаков обжаловал штраф в 30 тысяч рублей за посты без маркировки иноагента

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСемен Слепаков*
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Семен Слепаков*. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Признанный иноагентом артист Семен Слепаков обжаловал свой первый штраф в 30 тысяч рублей, назначенный за посты в мессенджере Telegram без соответствующей маркировки, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Поступила апелляционная жалоба Слепакова С.С. на постановление по делу об административном правонарушении", - сказано в картотеке Таганского райсуда.
Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста РФ, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Кроме того, артист исполнял антироссийские песни.
Слепаков пытался добиться исключения из реестра иностранных агентов, но апелляция и кассация оставили решение в силе. Затем артист обратился в Верховный суд РФ, но там отказались рассмотреть его жалобу.
Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
В суде уточнили, за что Макаревича* признали иноагентом
22 сентября, 05:23
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
РоссияМоскваСемен СлепаковПроисшествия
 
 
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