https://ria.ru/20240923/slepakov-1974317540.html

Слепаков* обжаловал в суде свой первый иноагентский штраф

Слепаков* обжаловал в суде свой первый иноагентский штраф - РИА Новости, 23.09.2024

Слепаков* обжаловал в суде свой первый иноагентский штраф

Признанный иноагентом артист Семен Слепаков обжаловал свой первый штраф в 30 тысяч рублей, назначенный за посты в мессенджере Telegram без соответствующей... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T21:08

2024-09-23T21:08

2024-09-23T21:08

россия

москва

семен слепаков

происшествия

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Признанный иноагентом артист Семен Слепаков обжаловал свой первый штраф в 30 тысяч рублей, назначенный за посты в мессенджере Telegram без соответствующей маркировки, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Поступила апелляционная жалоба Слепакова С.С. на постановление по делу об административном правонарушении", - сказано в картотеке Таганского райсуда. Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста РФ, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Кроме того, артист исполнял антироссийские песни. Слепаков пытался добиться исключения из реестра иностранных агентов, но апелляция и кассация оставили решение в силе. Затем артист обратился в Верховный суд РФ, но там отказались рассмотреть его жалобу.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240922/inoagent-1974056123.html

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россия, москва, семен слепаков, происшествия