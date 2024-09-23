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Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту - РИА Новости, 23.09.2024
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10:04 23.09.2024 (обновлено: 14:29 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/shtraf-1974177925.html
Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту
Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту - РИА Новости, 23.09.2024
Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту
Суд в Москве оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат, призывающий поступать по контракту на... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:04
2024-09-23T14:29
россия
вооруженные силы рф
происшествия
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат, призывающий поступать по контракту на военную службу, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как говорится в материалах, инцидент произошел в одном из столичных баров. Дорошенко плюнула в плакат, который сообщал о службе по контракту в российских вооруженных силах, чем привлекла внимание "неограниченного круга лиц и средств массовой информации". Таким образом, она "совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России". В суде девушка призналась, что в тот момент была сильно пьяна и не отдавала себе отчет в действиях. Сумма назначенного штрафа не уточняется. По части первой статьи 20.3.3 КоАП максимальное наказание для физических лиц — 50 тысяч рублей.
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россия, вооруженные силы рф, происшествия, высшая школа экономики (вшэ)
Россия, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту

Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в баре в плакат о службе по контракту в ВС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат, призывающий поступать по контракту на военную службу, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как говорится в материалах, инцидент произошел в одном из столичных баров. Дорошенко плюнула в плакат, который сообщал о службе по контракту в российских вооруженных силах, чем привлекла внимание "неограниченного круга лиц и средств массовой информации". Таким образом, она "совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России".
В суде девушка призналась, что в тот момент была сильно пьяна и не отдавала себе отчет в действиях.
Сумма назначенного штрафа не уточняется. По части первой статьи 20.3.3 КоАП максимальное наказание для физических лиц — 50 тысяч рублей.
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