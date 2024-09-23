https://ria.ru/20240923/shtraf-1974177925.html
Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту
Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту - РИА Новости, 23.09.2024
Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту
Суд в Москве оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат, призывающий поступать по контракту на... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T10:04
2024-09-23T10:04
2024-09-23T14:29
россия
вооруженные силы рф
происшествия
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат, призывающий поступать по контракту на военную службу, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как говорится в материалах, инцидент произошел в одном из столичных баров. Дорошенко плюнула в плакат, который сообщал о службе по контракту в российских вооруженных силах, чем привлекла внимание "неограниченного круга лиц и средств массовой информации". Таким образом, она "совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России". В суде девушка призналась, что в тот момент была сильно пьяна и не отдавала себе отчет в действиях. Сумма назначенного штрафа не уточняется. По части первой статьи 20.3.3 КоАП максимальное наказание для физических лиц — 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240702/tatuirovka-1956930035.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, происшествия, высшая школа экономики (вшэ)
Россия, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту
Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в баре в плакат о службе по контракту в ВС
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат, призывающий поступать по контракту на военную службу, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как говорится в материалах, инцидент произошел в одном из столичных баров. Дорошенко плюнула в плакат, который сообщал о службе по контракту в российских вооруженных силах, чем привлекла внимание "неограниченного круга лиц и средств массовой информации". Таким образом, она "совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России".
В суде девушка призналась, что в тот момент была сильно пьяна и не отдавала себе отчет в действиях.
Сумма назначенного штрафа не уточняется. По части первой статьи 20.3.3 КоАП максимальное наказание для физических лиц — 50 тысяч рублей.