https://ria.ru/20240923/shtraf-1974177925.html

Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту

Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту - РИА Новости, 23.09.2024

Студентку ВШЭ оштрафовали за плевок в плакат о службе по контракту

Суд в Москве оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат, призывающий поступать по контракту на... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T10:04

2024-09-23T10:04

2024-09-23T14:29

россия

вооруженные силы рф

происшествия

высшая школа экономики (вшэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики Александру Дорошенко, которая плюнула в плакат, призывающий поступать по контракту на военную службу, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как говорится в материалах, инцидент произошел в одном из столичных баров. Дорошенко плюнула в плакат, который сообщал о службе по контракту в российских вооруженных силах, чем привлекла внимание "неограниченного круга лиц и средств массовой информации". Таким образом, она "совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России". В суде девушка призналась, что в тот момент была сильно пьяна и не отдавала себе отчет в действиях. Сумма назначенного штрафа не уточняется. По части первой статьи 20.3.3 КоАП максимальное наказание для физических лиц — 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240702/tatuirovka-1956930035.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы рф, происшествия, высшая школа экономики (вшэ)