https://ria.ru/20240923/sholts-1974301752.html

Шольц заявил, что не будет убеждать США разрешить Киеву бить вглубь России

Шольц заявил, что не будет убеждать США разрешить Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 23.09.2024

Шольц заявил, что не будет убеждать США разрешить Киеву бить вглубь России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в понедельник, что не будет помогать Украине убеждать США, Великобританию, Францию и другие страны снять ограничения на... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T19:13

2024-09-23T19:13

2024-09-23T19:13

специальная военная операция на украине

россия

украина

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олаф шольц

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владимир путин

нато

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в понедельник, что не будет помогать Украине убеждать США, Великобританию, Францию и другие страны снять ограничения на использование поставленного дальнобойного орудия для нанесения ударов вглубь российской территории. "Мы не будем этого делать, и у нас на это веские причины", - сказал Шольц, отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли он желание Владимира Зеленского о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия, поставленного США, Великобританией и Францией. При этом канцлер в очередной раз сообщил, что Германия сама не собирается снимать ограничения для Киева на использование поставленного ею оружия. "Это не согласуется с моей личной позицией", - сказал Шольц на пресс-конференции в Нью-Йорке, трансляцию которой вел государственный YouTube-канал Phoenix. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240603/germaniya-1950091588.html

https://ria.ru/20240921/evropa-1973901229.html

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