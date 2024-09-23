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Шольц заявил, что не будет убеждать США разрешить Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 23.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/sholts-1974301752.html
Шольц заявил, что не будет убеждать США разрешить Киеву бить вглубь России
Шольц заявил, что не будет убеждать США разрешить Киеву бить вглубь России - РИА Новости, 23.09.2024
Шольц заявил, что не будет убеждать США разрешить Киеву бить вглубь России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в понедельник, что не будет помогать Украине убеждать США, Великобританию, Францию и другие страны снять ограничения на... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T19:13
2024-09-23T19:13
специальная военная операция на украине
россия
украина
германия
олаф шольц
владимир зеленский
владимир путин
нато
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в понедельник, что не будет помогать Украине убеждать США, Великобританию, Францию и другие страны снять ограничения на использование поставленного дальнобойного орудия для нанесения ударов вглубь российской территории. "Мы не будем этого делать, и у нас на это веские причины", - сказал Шольц, отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли он желание Владимира Зеленского о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия, поставленного США, Великобританией и Францией. При этом канцлер в очередной раз сообщил, что Германия сама не собирается снимать ограничения для Киева на использование поставленного ею оружия. "Это не согласуется с моей личной позицией", - сказал Шольц на пресс-конференции в Нью-Йорке, трансляцию которой вел государственный YouTube-канал Phoenix. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240603/germaniya-1950091588.html
https://ria.ru/20240921/evropa-1973901229.html
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россия, украина, германия, олаф шольц, владимир зеленский, владимир путин, нато, сво
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, СВО
Шольц заявил, что не будет убеждать США разрешить Киеву бить вглубь России

Шольц: Германия не будет убеждать Запад разрешить Украине бить вглубь РФ

© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в понедельник, что не будет помогать Украине убеждать США, Великобританию, Францию и другие страны снять ограничения на использование поставленного дальнобойного орудия для нанесения ударов вглубь российской территории.
"Мы не будем этого делать, и у нас на это веские причины", - сказал Шольц, отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли он желание Владимира Зеленского о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия, поставленного США, Великобританией и Францией.
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При этом канцлер в очередной раз сообщил, что Германия сама не собирается снимать ограничения для Киева на использование поставленного ею оружия.
"Это не согласуется с моей личной позицией", - сказал Шольц на пресс-конференции в Нью-Йорке, трансляцию которой вел государственный YouTube-канал Phoenix.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаГерманияОлаф ШольцВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОСВО
 
 
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