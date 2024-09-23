Шольц заявил, что не будет убеждать США разрешить Киеву бить вглубь России
Шольц: Германия не будет убеждать Запад разрешить Украине бить вглубь РФ
© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в понедельник, что не будет помогать Украине убеждать США, Великобританию, Францию и другие страны снять ограничения на использование поставленного дальнобойного орудия для нанесения ударов вглубь российской территории.
"Мы не будем этого делать, и у нас на это веские причины", - сказал Шольц, отвечая на вопрос журналиста, поддерживает ли он желание Владимира Зеленского о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия, поставленного США, Великобританией и Францией.
В бундестаге выдвинули Шольцу требование по России
3 июня, 08:54
При этом канцлер в очередной раз сообщил, что Германия сама не собирается снимать ограничения для Киева на использование поставленного ею оружия.
"Это не согласуется с моей личной позицией", - сказал Шольц на пресс-конференции в Нью-Йорке, трансляцию которой вел государственный YouTube-канал Phoenix.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Русские идут": Европа готовится к самоубийству
21 сентября, 08:00