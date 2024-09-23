https://ria.ru/20240923/shkolniki-1974224547.html
В Приангарье трое школьников получили ранения после нападения одноклассника
В Приангарье трое школьников получили ранения после нападения одноклассника - РИА Новости, 23.09.2024
В Приангарье трое школьников получили ранения после нападения одноклассника
Трое учеников получили небольшие ранения после нападения школьника на одноклассников в Балаганске Иркутской области, инцидент произошел на перемене в спортивной РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:50
2024-09-23T12:50
2024-09-23T12:51
происшествия
иркутская область
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Трое учеников получили небольшие ранения после нападения школьника на одноклассников в Балаганске Иркутской области, инцидент произошел на перемене в спортивной раздевалке, сообщила детский омбудсмен по региону Татьяна Афанасьева в Telegram-канале. По данным регионального главка МВД РФ, в понедельник "13-летний ученик школы в поселке Балаганск причинил телесные повреждения своему однокласснику в раздевалке, а также незначительные телесные повреждения другим учащимся". Его задержал персонал школы. Возбуждены дела о покушении на убийство и халатности. "Сегодня утром, на перемене, в спортивной раздевалке перед уроком физкультуры 13-летний школьник напал на своих одноклассников. Благодаря действиям педагога удалось избежать непоправимых последствий. Трое ребят получили небольшие ранения. Одному ребенку оказана медицинская помощь, раны незначительные, мама от госпитализации сына отказалась, ребенок находится под амбулаторным наблюдением врачей", - написала Афанасьева.
https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974220704.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, иркутская область, россия
Происшествия, Иркутская область, Россия
В Приангарье трое школьников получили ранения после нападения одноклассника
В Балаганске ученик напал на одноклассников в раздевалке, трое детей пострадали