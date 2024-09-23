https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974226496.html

Прокуратура начала проверку после нападения подростка на школу в Приангарье

Прокуратура начала проверку после нападения подростка на школу в Приангарье - РИА Новости, 23.09.2024

Прокуратура начала проверку после нападения подростка на школу в Приангарье

Прокуратура Иркутской области после инцидента в Балаганске проверит исполнение законодательства об образовании и обеспечении безопасных условий, сообщило... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:03

2024-09-23T13:03

2024-09-23T13:23

происшествия

иркутская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прокуратура Иркутской области после инцидента в Балаганске проверит исполнение законодательства об образовании и обеспечении безопасных условий, сообщило ведомство. Как сообщает прокуратура, в понедельник учащийся средней школы номер 1 в Балаганске причинил телесные повреждения одноклассникам. "Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры. Также уточняется, что поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами.

https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974225496.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область