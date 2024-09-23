https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974226496.html
Прокуратура начала проверку после нападения подростка на школу в Приангарье
Прокуратура начала проверку после нападения подростка на школу в Приангарье - РИА Новости, 23.09.2024
Прокуратура начала проверку после нападения подростка на школу в Приангарье
Прокуратура Иркутской области после инцидента в Балаганске проверит исполнение законодательства об образовании и обеспечении безопасных условий, сообщило... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:03
2024-09-23T13:03
2024-09-23T13:23
происшествия
иркутская область
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прокуратура Иркутской области после инцидента в Балаганске проверит исполнение законодательства об образовании и обеспечении безопасных условий, сообщило ведомство. Как сообщает прокуратура, в понедельник учащийся средней школы номер 1 в Балаганске причинил телесные повреждения одноклассникам. "Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры. Также уточняется, что поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами.
https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974225496.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
Прокуратура начала проверку после нападения подростка на школу в Приангарье
Прокуратура проверит исполнение законодательства после нападения в Балаганске