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Прокуратура начала проверку после нападения подростка на школу в Приангарье - РИА Новости, 23.09.2024
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13:03 23.09.2024 (обновлено: 13:23 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974226496.html
Прокуратура начала проверку после нападения подростка на школу в Приангарье
Прокуратура начала проверку после нападения подростка на школу в Приангарье - РИА Новости, 23.09.2024
Прокуратура начала проверку после нападения подростка на школу в Приангарье
Прокуратура Иркутской области после инцидента в Балаганске проверит исполнение законодательства об образовании и обеспечении безопасных условий, сообщило... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:03
2024-09-23T13:23
происшествия
иркутская область
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прокуратура Иркутской области после инцидента в Балаганске проверит исполнение законодательства об образовании и обеспечении безопасных условий, сообщило ведомство. Как сообщает прокуратура, в понедельник учащийся средней школы номер 1 в Балаганске причинил телесные повреждения одноклассникам. "Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры. Также уточняется, что поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами.
https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974225496.html
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происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
Прокуратура начала проверку после нападения подростка на школу в Приангарье

Прокуратура проверит исполнение законодательства после нападения в Балаганске

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прокуратура Иркутской области после инцидента в Балаганске проверит исполнение законодательства об образовании и обеспечении безопасных условий, сообщило ведомство.
Как сообщает прокуратура, в понедельник учащийся средней школы номер 1 в Балаганске причинил телесные повреждения одноклассникам.
«
"Надзорное ведомство проверит вопросы исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Также уточняется, что поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами.
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Ученика, напавшего на одноклассников в Приангарье, задержал персонал школы
Вчера, 12:56
 
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