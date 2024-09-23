https://ria.ru/20240923/shkolnik-1974220495.html

В Иркутской области ученик напал на одноклассников

В Иркутской области ученик напал на одноклассников - РИА Новости, 23.09.2024

В Иркутской области ученик напал на одноклассников

Уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о халатности заведено в Иркутской области, где школьник напал на одноклассников, сообщает СУ СК РФ региона. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T12:25

2024-09-23T12:25

2024-09-23T16:31

происшествия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 23 сен — РИА Новости. Уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о халатности заведено в Иркутской области, где школьник напал на одноклассников, сообщает СУ СК РФ региона.В одной из общеобразовательных школ Балаганского района учащийся напал на одноклассников."По данному факту Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ ("Покушение на преступление"), пунктом "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более малолетних лиц"), частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность")", — сообщили в ведомстве.Отмечается, что в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные действия. Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы для их жизни и здоровья нет. С нападавшим несовершеннолетним работают правоохранители. Проверку начала прокуратура. Как уточнила РИА Новости детский омбудсмен по Иркутской области Татьяна Афанасьева, полученные пострадавшими ранения незначительные, помощь амбулаторно потребовалась только одному из них.

https://ria.ru/20240916/chelyabinsk-1972956068.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)