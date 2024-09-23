В Иркутской области ученик напал на одноклассников
СК: в Балаганском районе Приангарья ученик напал в школе на одноклассников
Автомобиль СК России. Архивное фото
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ИРКУТСК, 23 сен — РИА Новости. Уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о халатности заведено в Иркутской области, где школьник напал на одноклассников, сообщает СУ СК РФ региона.
В одной из общеобразовательных школ Балаганского района учащийся напал на одноклассников.
"По данному факту Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ ("Покушение на преступление"), пунктом "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более малолетних лиц"), частью 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность")", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные действия. Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы для их жизни и здоровья нет. С нападавшим несовершеннолетним работают правоохранители. Проверку начала прокуратура.
Как уточнила РИА Новости детский омбудсмен по Иркутской области Татьяна Афанасьева, полученные пострадавшими ранения незначительные, помощь амбулаторно потребовалась только одному из них.
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