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Правительство концептуально поддержало проект о статусе студенческой семьи - РИА Новости, 23.09.2024
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14:40 23.09.2024 (обновлено: 16:40 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/semya-1974250240.html
Правительство концептуально поддержало проект о статусе студенческой семьи
Правительство концептуально поддержало проект о статусе студенческой семьи - РИА Новости, 23.09.2024
Правительство концептуально поддержало проект о статусе студенческой семьи
Правительство концептуально поддержало законопроект о введении статуса "студенческая семья", следует из заключения, которое имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:40
2024-09-23T16:40
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Правительство концептуально поддержало законопроект о введении статуса "студенческая семья", следует из заключения, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Документ должен дополнить статью 2 закона "О молодежной политике в России".К студенческой семье предлагается приравнять человека в возрасте до 35 лет включительно, очно или очно-заочно обучающегося по программам среднего профессионального или высшего образования и являющегося единственным родителем ребенка (детей).&quot;Необходимо иметь в виду, что к обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования относятся не только студенты, но и курсанты, аспиранты, ординаторы, адъюнкты, ассистенты-стажеры (статья 33 федерального закона &quot;Об образовании в России&quot;), также подпадающие под возрастной критерий 35 лет, установленный законом о молодежи&quot;, — говорится в заключении.При этом в правительстве отметили, что в законопроекте не указаны источники финансирования расходов на его реализацию, что не соответствует требованиям бюджетного кодекса, и документу требуется доработка.Как заявил в мае зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, сейчас по всей стране насчитывается 17 тысяч студенческих семей.
https://ria.ru/20240627/vuz-1955820182.html
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общество, россия, правительство рф, социальный навигатор, год семьи
Общество, Россия, Правительство РФ, Социальный навигатор, Год семьи
Правительство концептуально поддержало проект о статусе студенческой семьи

Правительство концептуально поддержало законопроект о статусе студенческой семьи

© iStock.com / kieferpixМама с ребенком
Мама с ребенком - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© iStock.com / kieferpix
Мама с ребенком. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Правительство концептуально поддержало законопроект о введении статуса "студенческая семья", следует из заключения, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Документ должен дополнить статью 2 закона "О молодежной политике в России".
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К студенческой семье предлагается приравнять человека в возрасте до 35 лет включительно, очно или очно-заочно обучающегося по программам среднего профессионального или высшего образования и являющегося единственным родителем ребенка (детей).
«

"Необходимо иметь в виду, что к обучающимся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования относятся не только студенты, но и курсанты, аспиранты, ординаторы, адъюнкты, ассистенты-стажеры (статья 33 федерального закона "Об образовании в России"), также подпадающие под возрастной критерий 35 лет, установленный законом о молодежи", — говорится в заключении.

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При этом в правительстве отметили, что в законопроекте не указаны источники финансирования расходов на его реализацию, что не соответствует требованиям бюджетного кодекса, и документу требуется доработка.
Как заявил в мае зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, сейчас по всей стране насчитывается 17 тысяч студенческих семей.
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