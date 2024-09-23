https://ria.ru/20240923/saks-1974162563.html

"Уже отвергли". В США сделали заявление о "мирном плане" Зеленского

"Уже отвергли". В США сделали заявление о "мирном плане" Зеленского - РИА Новости, 23.09.2024

"Уже отвергли". В США сделали заявление о "мирном плане" Зеленского

Очередной "мирный план" Владимира Зеленского снова будет отвергнут президентом США Джо Байденом, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T07:20

2024-09-23T07:20

2024-09-23T07:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Очередной "мирный план" Владимира Зеленского снова будет отвергнут президентом США Джо Байденом, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс."Зеленский прибыл в США, чтобы представить свой нашумевший "План победы" президенту Байдену. В чем он заключается? Первое — немедленное вступление в НАТО. Второе — удары дальнобойными ракетами вглубь России. Другими словами, третья мировая война. Байден уже отвергал оба варианта. Давайте надеяться, что он сможет вспомнить, почему", — написал предприниматель в соцсети X.В Нью-Йорке десятого сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.Ранее журнал Economist писал, что Зеленский и Байден проведут встречу во время этого события. По информации издания, это будет последний шанс для Киева убедить Вашингтон поменять позицию по применению западного оружия для ударов вглубь территории России.Президент Владимир Путин ранее заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву бить по целям в глубине территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые агрессивные шаги Запада, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240923/merkuris-1974157124.html

https://ria.ru/20240923/bloomberg-1974150353.html

россия

сша

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