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"Уже отвергли". В США сделали заявление о "мирном плане" Зеленского - РИА Новости, 23.09.2024
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07:20 23.09.2024 (обновлено: 07:28 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/saks-1974162563.html
"Уже отвергли". В США сделали заявление о "мирном плане" Зеленского
"Уже отвергли". В США сделали заявление о "мирном плане" Зеленского - РИА Новости, 23.09.2024
"Уже отвергли". В США сделали заявление о "мирном плане" Зеленского
Очередной "мирный план" Владимира Зеленского снова будет отвергнут президентом США Джо Байденом, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T07:20
2024-09-23T07:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
джо байден
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Очередной "мирный план" Владимира Зеленского снова будет отвергнут президентом США Джо Байденом, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс."Зеленский прибыл в США, чтобы представить свой нашумевший "План победы" президенту Байдену. В чем он заключается? Первое — немедленное вступление в НАТО. Второе — удары дальнобойными ракетами вглубь России. Другими словами, третья мировая война. Байден уже отвергал оба варианта. Давайте надеяться, что он сможет вспомнить, почему", — написал предприниматель в соцсети X.В Нью-Йорке десятого сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.Ранее журнал Economist писал, что Зеленский и Байден проведут встречу во время этого события. По информации издания, это будет последний шанс для Киева убедить Вашингтон поменять позицию по применению западного оружия для ударов вглубь территории России.Президент Владимир Путин ранее заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву бить по целям в глубине территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые агрессивные шаги Запада, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240923/merkuris-1974157124.html
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в мире, россия, сша, киев, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, нато, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, ООН
"Уже отвергли". В США сделали заявление о "мирном плане" Зеленского

Сакс: Байден снова отвергнет очередную версию "мирного плана" Зеленского

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Очередной "мирный план" Владимира Зеленского снова будет отвергнут президентом США Джо Байденом, заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.
"Зеленский прибыл в США, чтобы представить свой нашумевший "План победы" президенту Байдену. В чем он заключается? Первое немедленное вступление в НАТО. Второе удары дальнобойными ракетами вглубь России. Другими словами, третья мировая война. Байден уже отвергал оба варианта. Давайте надеяться, что он сможет вспомнить, почему", — написал предприниматель в соцсети X.
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В Нью-Йорке десятого сентября стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее журнал Economist писал, что Зеленский и Байден проведут встречу во время этого события. По информации издания, это будет последний шанс для Киева убедить Вашингтон поменять позицию по применению западного оружия для ударов вглубь территории России.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву бить по целям в глубине территории России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ на новые агрессивные шаги Запада, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевДжо БайденВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОООН
 
 
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