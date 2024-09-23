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Российские импортеры стали покупать рыбу в Аргентине вместо США и Канады
Российские импортеры стали покупать рыбу в Аргентине вместо США и Канады - РИА Новости, 23.09.2024
Российские импортеры стали покупать рыбу в Аргентине вместо США и Канады
Российские импортеры из-за санкций стали покупать покупать рыбу в Аргентине вместо США и Канады, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T08:29
2024-09-23T08:29
2024-09-23T08:29
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские импортеры из-за санкций стали покупать покупать рыбу в Аргентине вместо США и Канады, заявил РИА Новости посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра. "Также российские импортеры рассказали нам, что в результате западных санкций они перестали покупать хек у США и Канады и перешли на рыбу из Аргентины. По их словам, хек из Аргентины даже более высокого качества" , - сказал он в интервью агентству. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, аргентина, сша, в мире
Россия, Аргентина, США, В мире
Российские импортеры стали покупать рыбу в Аргентине вместо США и Канады
Посол Виейра: российские импортеры стали покупать рыбу в Аргентине вместо США