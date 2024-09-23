https://ria.ru/20240923/ryabkov-1974250455.html

Рябков заявил о неизменной позиции России по проведению ядерных испытаний

Рябков заявил о неизменной позиции России по проведению ядерных испытаний - РИА Новости, 23.09.2024

Рябков заявил о неизменной позиции России по проведению ядерных испытаний

Позиция России по вопросу о ядерных испытаниях не изменилась: Москва не будет их проводить, если от таких шагов будут воздерживаться и США, при этом в России... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T14:43

2024-09-23T14:43

2024-09-23T15:00

россия

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ядерное оружие

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Позиция России по вопросу о ядерных испытаниях не изменилась: Москва не будет их проводить, если от таких шагов будут воздерживаться и США, при этом в России обращают внимание западных стран на то, что полигон на Новой Земле находится в полной готовности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ничего не поменялось. Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов, в плане проведения испытаний, будут воздерживаться США", - сказал Рябков."Обращаю внимание на недавние публикации в СМИ о том, что инфраструктура новоземельного полигона находится в полной готовности. И это было сделано тоже в порядке реакции на шаги Вашингтона, который на протяжении последних нескольких лет сфокусировано занимался усовершенствованием, скажем так, той инфраструктуры, которой они располагают в данной сфере", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20240917/atom-1973063703.html

россия

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россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие