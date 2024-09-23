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Рябков заявил о неизменной позиции России по проведению ядерных испытаний - РИА Новости, 23.09.2024
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14:43 23.09.2024 (обновлено: 15:00 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/ryabkov-1974250455.html
Рябков заявил о неизменной позиции России по проведению ядерных испытаний
Рябков заявил о неизменной позиции России по проведению ядерных испытаний - РИА Новости, 23.09.2024
Рябков заявил о неизменной позиции России по проведению ядерных испытаний
Позиция России по вопросу о ядерных испытаниях не изменилась: Москва не будет их проводить, если от таких шагов будут воздерживаться и США, при этом в России... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T14:43
2024-09-23T15:00
россия
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ядерное оружие
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Позиция России по вопросу о ядерных испытаниях не изменилась: Москва не будет их проводить, если от таких шагов будут воздерживаться и США, при этом в России обращают внимание западных стран на то, что полигон на Новой Земле находится в полной готовности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ничего не поменялось. Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов, в плане проведения испытаний, будут воздерживаться США", - сказал Рябков."Обращаю внимание на недавние публикации в СМИ о том, что инфраструктура новоземельного полигона находится в полной готовности. И это было сделано тоже в порядке реакции на шаги Вашингтона, который на протяжении последних нескольких лет сфокусировано занимался усовершенствованием, скажем так, той инфраструктуры, которой они располагают в данной сфере", - добавил Рябков.
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россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие
Россия, США, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ядерное оружие
Рябков заявил о неизменной позиции России по проведению ядерных испытаний

Рябков: Россия не будет проводить ядерные испытания, если от них воздержатся США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Позиция России по вопросу о ядерных испытаниях не изменилась: Москва не будет их проводить, если от таких шагов будут воздерживаться и США, при этом в России обращают внимание западных стран на то, что полигон на Новой Земле находится в полной готовности, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ничего не поменялось. Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов, в плане проведения испытаний, будут воздерживаться США", - сказал Рябков.
"Обращаю внимание на недавние публикации в СМИ о том, что инфраструктура новоземельного полигона находится в полной готовности. И это было сделано тоже в порядке реакции на шаги Вашингтона, который на протяжении последних нескольких лет сфокусировано занимался усовершенствованием, скажем так, той инфраструктуры, которой они располагают в данной сфере", - добавил Рябков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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17 сентября, 08:00
 
РоссияСШАСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ядерное оружие
 
 
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