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В РПЦ рассказали, как будет обсуждаться запрет чайлдфри - РИА Новости, 23.09.2024
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Религия
 
12:23 23.09.2024 (обновлено: 12:26 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/rpts-1974218576.html
В РПЦ рассказали, как будет обсуждаться запрет чайлдфри
В РПЦ рассказали, как будет обсуждаться запрет чайлдфри - РИА Новости, 23.09.2024
В РПЦ рассказали, как будет обсуждаться запрет чайлдфри
Понятие отказа от деторождения для законопроекта о запрете идеологии чайлдфри будет обсуждаться в рабочем порядке с депутатами, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T12:23
2024-09-23T12:26
россия
федор лукьянов
религия
чайлдфри
священный синод рпц
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Понятие отказа от деторождения для законопроекта о запрете идеологии чайлдфри будет обсуждаться в рабочем порядке с депутатами, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Правительство РФ концептуально поддержало законопроект, который предлагает ввести запрет на распространение информации, пропагандирующей идеологию чайлдфри, поручив уточнить понятие "отказ от деторождения", следует из заключения кабмина, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предполагается установить защиту от распространения в интернете, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от рождения детей. "Формулировка будет обсуждаться в рабочем порядке совместно с депутатами. Проблема пропаганды превосходства бездетности есть, и ее необходимо решать", – сказал РИА Новости иерей. Он отметил, что рад в Год семьи слышать о подобном законопроекте, который "защитит семью, любовь и детей" – основу государства и общества, так как человек становится настоящим человеком, проявляя любовь, и именно семья и дети являются школой этой любви. "Очень рад услышать об этом в Год семьи. Идеология чайлдфри глубоко чужда нашему народу. Пропаганда этих идей ведется под кураторством зарубежных, в основном европейских, центров специальных психологических операций и нацелена на создание у молодого поколения в России антисемейных и эгоистических установок. Как показал опыт последних лет, именно молодые люди с такими установками уезжали из России в трудное для страны время. Идеологи чайлдфри обманывают своих последователей, внушая им, что можно быть счастливым в одиночестве", – добавил Лукьянов.
https://ria.ru/20240701/chayldfri-1956551876.html
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россия, федор лукьянов, чайлдфри, священный синод рпц
Россия, Федор Лукьянов, Религия, чайлдфри, Священный Синод РПЦ
В РПЦ рассказали, как будет обсуждаться запрет чайлдфри

РПЦ: законопроект о запрете чайлдфри обсудят с депутатами в рабочем порядке

© iStock.com / champpixsСемья отдыхает на море
Семья отдыхает на море - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© iStock.com / champpixs
Семья отдыхает на море . Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Понятие отказа от деторождения для законопроекта о запрете идеологии чайлдфри будет обсуждаться в рабочем порядке с депутатами, сообщил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Правительство РФ концептуально поддержало законопроект, который предлагает ввести запрет на распространение информации, пропагандирующей идеологию чайлдфри, поручив уточнить понятие "отказ от деторождения", следует из заключения кабмина, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроектом предполагается установить защиту от распространения в интернете, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от рождения детей.
"Формулировка будет обсуждаться в рабочем порядке совместно с депутатами. Проблема пропаганды превосходства бездетности есть, и ее необходимо решать", – сказал РИА Новости иерей.
Он отметил, что рад в Год семьи слышать о подобном законопроекте, который "защитит семью, любовь и детей" – основу государства и общества, так как человек становится настоящим человеком, проявляя любовь, и именно семья и дети являются школой этой любви.
"Очень рад услышать об этом в Год семьи. Идеология чайлдфри глубоко чужда нашему народу. Пропаганда этих идей ведется под кураторством зарубежных, в основном европейских, центров специальных психологических операций и нацелена на создание у молодого поколения в России антисемейных и эгоистических установок. Как показал опыт последних лет, именно молодые люди с такими установками уезжали из России в трудное для страны время. Идеологи чайлдфри обманывают своих последователей, внушая им, что можно быть счастливым в одиночестве", – добавил Лукьянов.
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РелигияРоссияФедор ЛукьяновчайлдфриСвященный Синод РПЦ
 
 
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