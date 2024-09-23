https://ria.ru/20240923/rostov-1974199486.html

В Ростове-на-Дону задержали женщину за переводы денег для ВСУ

В Ростове-на-Дону задержали женщину за переводы денег для ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024

В Ростове-на-Дону задержали женщину за переводы денег для ВСУ

Силовики задержали жительницу Ростова-на-Дону, подозреваемую в переводе денег на закупку БПЛА и военной продукции для ВСУ, сообщает УФСБ России по Ростовской... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T11:42

2024-09-23T11:42

2024-09-23T11:42

специальная военная операция на украине

ростов-на-дону

россия

ростовская область

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Силовики задержали жительницу Ростова-на-Дону, подозреваемую в переводе денег на закупку БПЛА и военной продукции для ВСУ, сообщает УФСБ России по Ростовской области. "Установлено, что жительница Ростова-на-Дону после 24 февраля 2022 года неоднократно переводила денежные средства на банковские карты, используемые гражданкой Украины, с которой контактировала посредством сети интернет до начала СВО", - говорится в сообщении. При этом она знала, что иностранная гражданка собирает средства для приобретения транспортных средств, закупки оптических прицелов, камуфляжной формы, разгрузочных жилетов и другой продукции военного назначения, предназначавшихся для обеспечения подразделений ВСУ. Кроме того, на эти же средства закупались беспилотные летательные аппараты, которые в последующем использовались для атак по территории Российской Федерации, отмечается в сообщении. Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена".

https://ria.ru/20240813/fsb-1965878343.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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ростов-на-дону, россия, ростовская область, вооруженные силы украины, сво