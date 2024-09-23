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В Ростове-на-Дону задержали женщину за переводы денег для ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/rostov-1974199486.html
В Ростове-на-Дону задержали женщину за переводы денег для ВСУ
В Ростове-на-Дону задержали женщину за переводы денег для ВСУ - РИА Новости, 23.09.2024
В Ростове-на-Дону задержали женщину за переводы денег для ВСУ
Силовики задержали жительницу Ростова-на-Дону, подозреваемую в переводе денег на закупку БПЛА и военной продукции для ВСУ, сообщает УФСБ России по Ростовской... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T11:42
2024-09-23T11:42
специальная военная операция на украине
ростов-на-дону
россия
ростовская область
вооруженные силы украины
сво
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Силовики задержали жительницу Ростова-на-Дону, подозреваемую в переводе денег на закупку БПЛА и военной продукции для ВСУ, сообщает УФСБ России по Ростовской области. "Установлено, что жительница Ростова-на-Дону после 24 февраля 2022 года неоднократно переводила денежные средства на банковские карты, используемые гражданкой Украины, с которой контактировала посредством сети интернет до начала СВО", - говорится в сообщении. При этом она знала, что иностранная гражданка собирает средства для приобретения транспортных средств, закупки оптических прицелов, камуфляжной формы, разгрузочных жилетов и другой продукции военного назначения, предназначавшихся для обеспечения подразделений ВСУ. Кроме того, на эти же средства закупались беспилотные летательные аппараты, которые в последующем использовались для атак по территории Российской Федерации, отмечается в сообщении. Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена".
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ростов-на-дону, россия, ростовская область, вооруженные силы украины, сво
Специальная военная операция на Украине, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, СВО
В Ростове-на-Дону задержали женщину за переводы денег для ВСУ

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемую в переводе денег ВСУ на БПЛА

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ России
ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Силовики задержали жительницу Ростова-на-Дону, подозреваемую в переводе денег на закупку БПЛА и военной продукции для ВСУ, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
"Установлено, что жительница Ростова-на-Дону после 24 февраля 2022 года неоднократно переводила денежные средства на банковские карты, используемые гражданкой Украины, с которой контактировала посредством сети интернет до начала СВО", - говорится в сообщении.
При этом она знала, что иностранная гражданка собирает средства для приобретения транспортных средств, закупки оптических прицелов, камуфляжной формы, разгрузочных жилетов и другой продукции военного назначения, предназначавшихся для обеспечения подразделений ВСУ.
Кроме того, на эти же средства закупались беспилотные летательные аппараты, которые в последующем использовались для атак по территории Российской Федерации, отмечается в сообщении.
Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "Государственная измена".
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Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуРоссияРостовская областьВооруженные силы УкраиныСВО
 
 
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