https://ria.ru/20240923/rosobrnadzor-1974231008.html

Вузы обязали соблюдать требования по экзамену для мигрантов

Вузы обязали соблюдать требования по экзамену для мигрантов - РИА Новости, 23.09.2024

Вузы обязали соблюдать требования по экзамену для мигрантов

Рособрнадзор объявил предостережения пяти вузам о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному,... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T13:24

2024-09-23T13:24

2024-09-23T13:32

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

санкт-петербургский государственный университет

государственный институт русского языка им. а.с. пушкина

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения пяти вузам о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, сообщили в ведомстве. "Пять предостережений объявлены образовательным организациям о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата", - говорится в сообщении. Уточняется, что предупреждения получили российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет, Уфимский университет науки и технологии, Псковский государственный университет и Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Ранее Минобрнауки РФ заявило, что ведомством разработаны и направлены в организации, проводящие экзамен, методические рекомендации, которые изменят действующий порядок приема экзаменов у иностранцев и выдачи сертификатов в целях снижения коррупционных рисков. Так, необходимо проработать установление обязательной фиксации с помощью средств видеозаписи письменной части процедуры сдачи экзамена и введение альтернативных оснований для аннулирования сертификатов. В министерстве добавили, что, помимо прочего, нужно установить единую стоимость проведения экзамена по русскому для мигрантов на всей территории РФ.

https://ria.ru/20240918/obrazovanie-1973398636.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), санкт-петербургский государственный университет, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование