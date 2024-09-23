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Вузы обязали соблюдать требования по экзамену для мигрантов - РИА Новости, 23.09.2024
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13:24 23.09.2024 (обновлено: 13:32 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/rosobrnadzor-1974231008.html
Вузы обязали соблюдать требования по экзамену для мигрантов
Вузы обязали соблюдать требования по экзамену для мигрантов - РИА Новости, 23.09.2024
Вузы обязали соблюдать требования по экзамену для мигрантов
Рособрнадзор объявил предостережения пяти вузам о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному,... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T13:24
2024-09-23T13:32
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
санкт-петербургский государственный университет
государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения пяти вузам о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, сообщили в ведомстве. "Пять предостережений объявлены образовательным организациям о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата", - говорится в сообщении. Уточняется, что предупреждения получили российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет, Уфимский университет науки и технологии, Псковский государственный университет и Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина. Ранее Минобрнауки РФ заявило, что ведомством разработаны и направлены в организации, проводящие экзамен, методические рекомендации, которые изменят действующий порядок приема экзаменов у иностранцев и выдачи сертификатов в целях снижения коррупционных рисков. Так, необходимо проработать установление обязательной фиксации с помощью средств видеозаписи письменной части процедуры сдачи экзамена и введение альтернативных оснований для аннулирования сертификатов. В министерстве добавили, что, помимо прочего, нужно установить единую стоимость проведения экзамена по русскому для мигрантов на всей территории РФ.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), санкт-петербургский государственный университет, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Вузы обязали соблюдать требования по экзамену для мигрантов

Вузы предупредили о необходимости соблюдать требования по экзамену для мигрантов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСдача письменного экзамена на знание русского языка мигрантами
Сдача письменного экзамена на знание русского языка мигрантами - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения пяти вузам о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, сообщили в ведомстве.
"Пять предостережений объявлены образовательным организациям о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что предупреждения получили российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Санкт-Петербургский государственный университет, Уфимский университет науки и технологии, Псковский государственный университет и Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.
Ранее Минобрнауки РФ заявило, что ведомством разработаны и направлены в организации, проводящие экзамен, методические рекомендации, которые изменят действующий порядок приема экзаменов у иностранцев и выдачи сертификатов в целях снижения коррупционных рисков.
Так, необходимо проработать установление обязательной фиксации с помощью средств видеозаписи письменной части процедуры сдачи экзамена и введение альтернативных оснований для аннулирования сертификатов.
В министерстве добавили, что, помимо прочего, нужно установить единую стоимость проведения экзамена по русскому для мигрантов на всей территории РФ.
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