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Родители детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание - РИА Новости, 23.09.2024
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06:33 23.09.2024 (обновлено: 07:28 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/roditeli-1974160492.html
Родители детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание
Родители детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание - РИА Новости, 23.09.2024
Родители детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание
Родители погибших после ужина детей в Красноярском крае пришли в сознание, следователи скоро их допросят, сообщила пресс-служба регионального СК. РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T06:33
2024-09-23T07:28
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Родители погибших после ужина детей в Красноярском крае пришли в сознание, следователи скоро их допросят, сообщила пресс-служба регионального СК.&quot;Родители пришли в сознание, выезжаем допрашивать. Состояние стабильное, близкое к удовлетворительному&quot;, — сказали журналистам.Взрослым оказывают медпомощь в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи. Отравившиеся дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества, сообщили ранее в ГСУСК по региону.Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, проводится ряд судебных экспертиз.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умер и четвертый ребенок — 12-летняя девочка.
https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974087069.html
https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974081485.html
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае
Родители детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание

Родители детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пришли в сознание

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЗнак красного креста у здания больницы
Знак красного креста у здания больницы - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Знак красного креста у здания больницы. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Родители погибших после ужина детей в Красноярском крае пришли в сознание, следователи скоро их допросят, сообщила пресс-служба регионального СК.
«

"Родители пришли в сознание, выезжаем допрашивать. Состояние стабильное, близкое к удовлетворительному", — сказали журналистам.

Взрослым оказывают медпомощь в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи. Отравившиеся дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества, сообщили ранее в ГСУСК по региону.
Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, проводится ряд судебных экспертиз.
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Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умер и четвертый ребенок — 12-летняя девочка.
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