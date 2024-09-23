https://ria.ru/20240923/roditeli-1974160492.html

Родители детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание

Родители детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание - РИА Новости, 23.09.2024

Родители детей, погибших в Красноярском крае, пришли в сознание

Родители погибших после ужина детей в Красноярском крае пришли в сознание, следователи скоро их допросят, сообщила пресс-служба регионального СК. РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T06:33

2024-09-23T06:33

2024-09-23T07:28

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 23 сен — РИА Новости. Родители погибших после ужина детей в Красноярском крае пришли в сознание, следователи скоро их допросят, сообщила пресс-служба регионального СК."Родители пришли в сознание, выезжаем допрашивать. Состояние стабильное, близкое к удовлетворительному", — сказали журналистам.Взрослым оказывают медпомощь в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи. Отравившиеся дети, предварительно, умерли от токсического действия неустановленного вещества, сообщили ранее в ГСУСК по региону.Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопинской амбулатории, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, проводится ряд судебных экспертиз.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11.00 они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, а в ночь на понедельник умер и четвертый ребенок — 12-летняя девочка.

https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974087069.html

https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974081485.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае