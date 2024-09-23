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Более четырех тысяч специалистов примут участие в РЭН-2024 - РИА Новости, 23.09.2024
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20:39 23.09.2024 (обновлено: 20:42 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/ren-1974313781.html
Более четырех тысяч специалистов примут участие в РЭН-2024
Более четырех тысяч специалистов примут участие в РЭН-2024 - РИА Новости, 23.09.2024
Более четырех тысяч специалистов примут участие в РЭН-2024
На текущий момент свыше четырех тысяч участников и представителей СМИ подтвердили участие в Российской энергетической неделе (РЭН-2024), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:39
2024-09-23T20:42
экономика
россия
антон кобяков
"фонд "росконгресс"
энергетика
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На текущий момент свыше четырех тысяч участников и представителей СМИ подтвердили участие в Российской энергетической неделе (РЭН-2024), сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". По словам советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета РЭН Антона Кобякова, в настоящее время свое участие в "Российской энергетической неделе" подтвердили участники и представители СМИ из 55 стран и территорий, включая Россию. "Мы видим, что РЭН прочно закрепил репутацию важнейшей международной площадки для обсуждения вопросов поддержания экономической стабильности и энергетической безопасности во всем мире", – приводятся в сообщении слова Кобяков.В этом году Российская энергетическая неделя впервые пройдет на двух площадках: в центральном выставочном зале "Манеж" состоятся мероприятия деловой программы, в Гостином дворе будет организована выставка оборудования и технологий для ТЭК.Главная тема – "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире". В рамках РЭН пройдет порядка 30 тематических сессий и бизнес-диалогов, разделенных на тематические блоки: "Международная повестка: сотрудничество для развития", "Устойчивое развитие энергетики", "Технологии и данные как основа лидерства", "Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование" и "Социально ориентированный ТЭК".
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экономика, россия, антон кобяков, "фонд "росконгресс", энергетика
Экономика, Россия, Антон Кобяков, "Фонд "Росконгресс", Энергетика

Более четырех тысяч специалистов примут участие в РЭН-2024

© Фото : Фонд Росконгресс/Анатолий СтребелевЛоготип российской энергетической недели
Логотип российской энергетической недели - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : Фонд Росконгресс/Анатолий Стребелев
Логотип российской энергетической недели. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На текущий момент свыше четырех тысяч участников и представителей СМИ подтвердили участие в Российской энергетической неделе (РЭН-2024), сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
По словам советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета РЭН Антона Кобякова, в настоящее время свое участие в "Российской энергетической неделе" подтвердили участники и представители СМИ из 55 стран и территорий, включая Россию.
"Мы видим, что РЭН прочно закрепил репутацию важнейшей международной площадки для обсуждения вопросов поддержания экономической стабильности и энергетической безопасности во всем мире", – приводятся в сообщении слова Кобяков.
В этом году Российская энергетическая неделя впервые пройдет на двух площадках: в центральном выставочном зале "Манеж" состоятся мероприятия деловой программы, в Гостином дворе будет организована выставка оборудования и технологий для ТЭК.
Главная тема – "Энергетическое сотрудничество в многополярном мире". В рамках РЭН пройдет порядка 30 тематических сессий и бизнес-диалогов, разделенных на тематические блоки: "Международная повестка: сотрудничество для развития", "Устойчивое развитие энергетики", "Технологии и данные как основа лидерства", "Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование" и "Социально ориентированный ТЭК".
Международный форум Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Основные вызовы и актуальные проблемы энергетики России обсудят на РЭН-2024
27 ноября 2023, 12:10
 
ЭкономикаРоссияАнтон Кобяков"Фонд "Росконгресс"Энергетика
 
 
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