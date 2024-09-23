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Опаснее "Томагавка". Против России разработали новое оружие - РИА Новости, 23.09.2024
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08:00 23.09.2024 (обновлено: 08:03 23.09.2024)
https://ria.ru/20240923/raketa-1973886352.html
Опаснее "Томагавка". Против России разработали новое оружие
Опаснее "Томагавка". Против России разработали новое оружие - РИА Новости, 23.09.2024
Опаснее "Томагавка". Против России разработали новое оружие
Компания Lockheed Martin представила авиационную ракету AGM-158 JASSM XR, радикально обновив семейство JASSM. О том, на что способно это оружие и как оно... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T08:00
2024-09-23T08:03
технологии
сша
украина
россия
lockheed martin
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Компания Lockheed Martin представила авиационную ракету AGM-158 JASSM XR, радикально обновив семейство JASSM. О том, на что способно это оружие и как оно связано с планами Киева, — в материале РИА Новости.Четвертая в своем родеРакеты семейства JASSM поступили на вооружение армии США почти два десятилетия назад. Разрабатывали их с 1995-го.Оружейный гигант Lockheed Martin создал три варианта.AGM-158A дальностью 370 километров из-за неудачных испытаний долго доводили до ума, поэтому войска первые образцы получили лишь в 2009-м.В 2014-м ее сменила AGM-158B, также известная как JASSM ER (от extended range — увеличенная дальность). Эта бьет на тысячу километров.Третья, AGM-158C LRASM, отличается от JAASM ER системой наведения и тем, что ее цель, по замыслу производителя, — не наземные объекты, а корабли.Несмотря на большие запасы, известно только о двух случаях боевого применения JASSM: удар по Сирии в апреле 2018-го и операция в октябре 2019-го "Кайла Мюллер", когда ликвидировали лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.Дальше и большеXR — четвертая по счету. Значительно превосходит предшественниц по дальности. Официальных данных нет, однако, как отмечает британское издание UK Defence Journal, предполагается, что не меньше, чем у "Томагавка", то есть до 1600 километров. Отдельные западные профильные СМИ — в частности, американское Army Recognition, говорят о двух тысячах.Ради этого ракету пришлось удлинить почти в полтора раза — с 4,3 до 6,3 метра. То есть топлива на борт она берет больше.Также Army Recognition указывает на более легкие сплавы, улучшенную аэродинамику, обновление оперения и усовершенствованную силовую установку, однако производитель держит такие детали в секрете.Новые возможностиКак утверждают в Lockheed Martin, ракета подобного радиуса действия существенно расширяет набор опций, доступных ВВС при планировании операций. Она не только снижает риск потери самолета во время удара, но и позволяет экономить на топливе, что крайне актуально в потенциальном конфликте с Китаем.А вот киевский режим ее вряд ли дождется. Тестовые запуски намечены на 2025-2026-й. Принять на вооружение и наладить экспорт тоже требует времени.Более того, хотя ракета совместима с подавляющим большинством имеющихся у США носителей (от F-15 и F-18 до B-1B Lancer и F-35), с тех F-16, что дали ВСУ, ее запустить нельзя. Слишком тяжелая.Впрочем, в любом случае Вашингтон едва ли решился бы передать Киеву столь современное оружие. Как показывают примеры и "Абрамсов", и все тех же F-16, Пентагон предпочитает поддерживать ВСУ техникой не первой свежести.Тем не менее эта ракета способна сыграть свою роль в конфликте на Украине.Как пишет издание The War Zone, главное преимущество семейства JASSM для Киева — его массовость. У Великобритании и Франции вместе — не более полутора тысяч единиц Storm Shadow/SCALP. А у США — около двух тысяч AGM-158 различных версий. Lockheed Martin способна выпускать таких боеприпасов до 500 в год и планирует нарастить производство до 1100 в ближайшее время.С другой стороны, судя по тому, что Вашингтон до сих пор не дает разрешения на удары вглубь России, там беспокоятся не из-за возможной нехватки ракет.Ведь, как сказал Владимир Путин, дискуссии о таких ударах — это, по сути, обсуждение готовности Запада напрямую вовлечься в конфликт. За океаном и в европейских столицах этого пока опасаются.
https://ria.ru/20240919/finny-1973462385.html
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технологии, сша, украина, россия, lockheed martin , министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Технологии, США, Украина, Россия, Lockheed Martin , Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Опаснее "Томагавка". Против России разработали новое оружие

Lockheed Martin представил самую дальнобойную версию ракеты JASSM

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Aaron HillЗагрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
Загрузка ракет JASSM на борт стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Aaron Hill
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Компания Lockheed Martin представила авиационную ракету AGM-158 JASSM XR, радикально обновив семейство JASSM. О том, на что способно это оружие и как оно связано с планами Киева, — в материале РИА Новости.

Четвертая в своем роде

Ракеты семейства JASSM поступили на вооружение армии США почти два десятилетия назад. Разрабатывали их с 1995-го.
Оружейный гигант Lockheed Martin создал три варианта.
AGM-158A дальностью 370 километров из-за неудачных испытаний долго доводили до ума, поэтому войска первые образцы получили лишь в 2009-м.
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В 2014-м ее сменила AGM-158B, также известная как JASSM ER (от extended range — увеличенная дальность). Эта бьет на тысячу километров.
Третья, AGM-158C LRASM, отличается от JAASM ER системой наведения и тем, что ее цель, по замыслу производителя, — не наземные объекты, а корабли.
Несмотря на большие запасы, известно только о двух случаях боевого применения JASSM: удар по Сирии в апреле 2018-го и операция в октябре 2019-го "Кайла Мюллер", когда ликвидировали лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
© Фото : Lockheed MartinРакета AGM-158 JASSM XR компании Lockheed Martin
Ракета AGM-158 JASSM XR компании Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Lockheed Martin
Ракета AGM-158 JASSM XR компании Lockheed Martin

Дальше и больше

XR — четвертая по счету. Значительно превосходит предшественниц по дальности. Официальных данных нет, однако, как отмечает британское издание UK Defence Journal, предполагается, что не меньше, чем у "Томагавка", то есть до 1600 километров. Отдельные западные профильные СМИ — в частности, американское Army Recognition, говорят о двух тысячах.
Ради этого ракету пришлось удлинить почти в полтора раза — с 4,3 до 6,3 метра. То есть топлива на борт она берет больше.
Также Army Recognition указывает на более легкие сплавы, улучшенную аэродинамику, обновление оперения и усовершенствованную силовую установку, однако производитель держит такие детали в секрете.
© Фото : Staff Sgt. Paige YenkeИстребитель F-15E ВВС США с установленной на нем ракетой AGM-158B JASSM-ER
Истребитель F-15E ВВС США с установленной на нем ракетой AGM-158B JASSM-ER - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Staff Sgt. Paige Yenke
Истребитель F-15E ВВС США с установленной на нем ракетой AGM-158B JASSM-ER

Новые возможности

Как утверждают в Lockheed Martin, ракета подобного радиуса действия существенно расширяет набор опций, доступных ВВС при планировании операций. Она не только снижает риск потери самолета во время удара, но и позволяет экономить на топливе, что крайне актуально в потенциальном конфликте с Китаем.
А вот киевский режим ее вряд ли дождется. Тестовые запуски намечены на 2025-2026-й. Принять на вооружение и наладить экспорт тоже требует времени.
Более того, хотя ракета совместима с подавляющим большинством имеющихся у США носителей (от F-15 и F-18 до B-1B Lancer и F-35), с тех F-16, что дали ВСУ, ее запустить нельзя. Слишком тяжелая.
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Впрочем, в любом случае Вашингтон едва ли решился бы передать Киеву столь современное оружие. Как показывают примеры и "Абрамсов", и все тех же F-16, Пентагон предпочитает поддерживать ВСУ техникой не первой свежести.
Тем не менее эта ракета способна сыграть свою роль в конфликте на Украине.
Как пишет издание The War Zone, главное преимущество семейства JASSM для Киева — его массовость. У Великобритании и Франции вместе — не более полутора тысяч единиц Storm Shadow/SCALP. А у США — около двух тысяч AGM-158 различных версий. Lockheed Martin способна выпускать таких боеприпасов до 500 в год и планирует нарастить производство до 1100 в ближайшее время.
© Фото : Lockheed MartinРакета AGM-158 JASSM XR компании Lockheed Martin
Ракета AGM-158 JASSM XR компании Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Lockheed Martin
Ракета AGM-158 JASSM XR компании Lockheed Martin
С другой стороны, судя по тому, что Вашингтон до сих пор не дает разрешения на удары вглубь России, там беспокоятся не из-за возможной нехватки ракет.
Ведь, как сказал Владимир Путин, дискуссии о таких ударах — это, по сути, обсуждение готовности Запада напрямую вовлечься в конфликт. За океаном и в европейских столицах этого пока опасаются.
© Фото : Master Sgt. Michael JacksonЗапуск ракеты JASSM-ER с истребителя F-16
Запуск ракеты JASSM-ER с истребителя F-16 - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Master Sgt. Michael Jackson
Запуск ракеты JASSM-ER с истребителя F-16
 
ТехнологииСШАУкраинаРоссияLockheed MartinМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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