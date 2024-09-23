https://ria.ru/20240923/putin-1974317068.html

Путин поручил включить конкурс в проект "Россия — страна возможностей"

Путин поручил включить конкурс в проект "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 23.09.2024

Путин поручил включить конкурс в проект "Россия — страна возможностей"

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос включения конкурса "Моя профессия — ИТ" в перечень мероприятий платформы "Россия — страна... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T21:05

2024-09-23T21:05

2024-09-23T21:05

россия

республика саха (якутия)

владимир путин

алексей комиссаров

общество

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос включения конкурса "Моя профессия — ИТ" в перечень мероприятий платформы "Россия — страна возможностей". Президент утвердил перечень поручений по итогам визита в Республику Саха 18 июня 2024 года. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" рассмотреть вопрос о включении конкурса "Моя профессия – ИТ" в перечень мероприятий платформы "Россия - страна возможностей", - говорится в документе. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишутин и глава АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Доклад - до 10 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20240923/programmy-1974312068.html

россия

республика саха (якутия)

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россия, республика саха (якутия), владимир путин, алексей комиссаров, общество