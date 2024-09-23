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Путин поручил включить конкурс в проект "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 23.09.2024
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21:05 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/putin-1974317068.html
Путин поручил включить конкурс в проект "Россия — страна возможностей"
Путин поручил включить конкурс в проект "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 23.09.2024
Путин поручил включить конкурс в проект "Россия — страна возможностей"
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос включения конкурса "Моя профессия — ИТ" в перечень мероприятий платформы "Россия — страна... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T21:05
2024-09-23T21:05
россия
республика саха (якутия)
владимир путин
алексей комиссаров
общество
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос включения конкурса "Моя профессия — ИТ" в перечень мероприятий платформы "Россия — страна возможностей". Президент утвердил перечень поручений по итогам визита в Республику Саха 18 июня 2024 года. "Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" рассмотреть вопрос о включении конкурса "Моя профессия – ИТ" в перечень мероприятий платформы "Россия - страна возможностей", - говорится в документе. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишутин и глава АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. Доклад - до 10 декабря 2024 года.
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россия, республика саха (якутия), владимир путин, алексей комиссаров, общество
Россия, Республика Саха (Якутия), Владимир Путин, Алексей Комиссаров, Общество
Путин поручил включить конкурс в проект "Россия — страна возможностей"

Путин поручил включить конкурс в IT в проект "Россия — страна возможностей"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк"Россия — страна возможностей"
Россия — страна возможностей - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос включения конкурса "Моя профессия — ИТ" в перечень мероприятий платформы "Россия — страна возможностей".
Президент утвердил перечень поручений по итогам визита в Республику Саха 18 июня 2024 года.
"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей" рассмотреть вопрос о включении конкурса "Моя профессия – ИТ" в перечень мероприятий платформы "Россия - страна возможностей", - говорится в документе.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишутин и глава АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Доклад - до 10 декабря 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Путин поручил повысить эффективность программы "Земский доктор" в ДФО
Вчера, 20:29
 
РоссияРеспублика Саха (Якутия)Владимир ПутинАлексей КомиссаровОбщество
 
 
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