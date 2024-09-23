https://ria.ru/20240923/putin-1974312196.html

Путин поручил распространить программу подготовки кадров на Арктику

Путин поручил распространить программу подготовки кадров на Арктику - РИА Новости, 23.09.2024

Путин поручил распространить программу подготовки кадров на Арктику

Президент России Владимир Путин поручил распространить действие программы подготовки кадров для госслужбы и институтов развития Дальнего Востока на арктическую... РИА Новости, 23.09.2024

2024-09-23T20:29

2024-09-23T20:29

2024-09-23T20:29

россия

дальний восток

владимир путин

арктика

общество

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил распространить действие программы подготовки кадров для госслужбы и институтов развития Дальнего Востока на арктическую зону РФ, соответствующий перечень поручений по итогам визита в Республику Саха (Якутия) опубликован на сайте Кремля. "Обеспечить распространение действия программы подготовки кадров для государственной службы и институтов развития Дальнего Востока "Муравьев-Амурский 2030" на Арктическую зону Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240923/tsentr-1974308474.html

россия

дальний восток

арктика

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россия, дальний восток, владимир путин, арктика, общество