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Путин поручил распространить программу подготовки кадров на Арктику - РИА Новости, 23.09.2024
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20:29 23.09.2024
https://ria.ru/20240923/putin-1974312196.html
Путин поручил распространить программу подготовки кадров на Арктику
Путин поручил распространить программу подготовки кадров на Арктику - РИА Новости, 23.09.2024
Путин поручил распространить программу подготовки кадров на Арктику
Президент России Владимир Путин поручил распространить действие программы подготовки кадров для госслужбы и институтов развития Дальнего Востока на арктическую... РИА Новости, 23.09.2024
2024-09-23T20:29
2024-09-23T20:29
россия
дальний восток
владимир путин
арктика
общество
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил распространить действие программы подготовки кадров для госслужбы и институтов развития Дальнего Востока на арктическую зону РФ, соответствующий перечень поручений по итогам визита в Республику Саха (Якутия) опубликован на сайте Кремля. "Обеспечить распространение действия программы подготовки кадров для государственной службы и институтов развития Дальнего Востока "Муравьев-Амурский 2030" на Арктическую зону Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240923/tsentr-1974308474.html
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россия, дальний восток, владимир путин, арктика, общество
Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Арктика, Общество
Путин поручил распространить программу подготовки кадров на Арктику

Путин поручил распространить программу подготовки кадров на арктическую зону

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил распространить действие программы подготовки кадров для госслужбы и институтов развития Дальнего Востока на арктическую зону РФ, соответствующий перечень поручений по итогам визита в Республику Саха (Якутия) опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить распространение действия программы подготовки кадров для государственной службы и институтов развития Дальнего Востока "Муравьев-Амурский 2030" на Арктическую зону Российской Федерации", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос о создании центра применения БПЛА в Якутии
Вчера, 20:04
 
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